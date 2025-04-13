Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика

1:44 Your browser does not support the audio element. Авто

Обычно водители проверяют масло на заглушённой машине, как учили в автошколе. Но бывает, что заглянуть в мотор стоит именно тогда, когда он работает - особенно если авто уже с пробегом.

Фото: Freepik by Drazen Zigic is licensed under Рublic domain проверка уровня масла

Опытные мотористы советуют: если хочешь узнать правду о состоянии двигателя, вытащи масляный щуп и посмотри на крышку маслозаливной горловины именно во время работы мотора. Это может показать скрытые проблемы, о которых ты даже не догадывался.

В исправном двигателе щуп вытаскивается с лёгким усилием. Это связано с работой системы вентиляции картерных газов: в ней создаётся небольшое разрежение, чтобы газы не скапливались внутри, а уходили в выхлоп. За этот процесс отвечает клапан, в котором установлена мембрана. Со временем она может износиться, и клапан залипает в открытом положении. В таком случае двигатель начнёт втягивать масло в камеры сгорания, появляется сизый дым и увеличивается расход масла. Это уже серьёзный сигнал.

Но если щуп, наоборот, вытаскивается с усилием - это даже хорошо. Значит, разрежение есть, клапан работает, и, скорее всего, проблем с поршневой пока нет. А вот если щуп вылетает сам - тут стоит насторожиться. Такое бывает, когда клапан вентиляции засорён или, что хуже, сильно изношены поршневые кольца. Они перестают удерживать газы в цилиндрах, и всё давление рвётся наружу. В этом случае двигатель уже просится на капитальный ремонт.

Так что простой масляный щуп может многое рассказать — нужно только знать, когда и как к нему приглядеться.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

