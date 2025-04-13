Новая машина — куча кнопок, но пользы мало: список, от которого устанет даже пассажир

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Современные автомобили всё больше похожи на гаджеты - в них полно электроники, сенсоров и модных решений. Но далеко не все эти новшества радуют владельцев. Некоторые опции раздражают настолько, что водители мечтают о возможности навсегда их отключить.

Фото: Own work by Bindydad123, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кнопки на руле

Одна из таких систем - ESP. Вроде бы полезная функция стабилизации, но как только машина застревает в грязи, она превращается в помеху. И что хуже всего — в ряде моделей её нельзя отключить обычным способом. Приходится изощряться: кто-то вытаскивает предохранители, кто-то обманывает электронику.

Запасное колесо - ещё одна тема, которая вызывает споры. Вместо полноценной "запаски" многие производители кладут в багажник "докатку". На первый взгляд — экономия места и веса, но в реальных условиях она может подвести. Особенно в дождь или на плохой дороге, где её использование становится просто небезопасным.

Есть и конструктивные просчёты. Например, широкие задние стойки и узкое заднее стекло серьёзно ограничивают обзор. Это раздражает при парковке, на трассе и в городе — в общем, почти всегда.

Навигация - ещё один больной вопрос. Встроенные системы в машинах часто устаревают уже через год. Их невозможно обновить, они не знают новых развязок и строят маршруты по старым картам. А ведь рядом лежит смартфон, который справляется с задачей в разы лучше.

Ну и, конечно, сенсорные панели. Производители гонятся за футуристичным дизайном и отказываются от привычных кнопок. В итоге даже простое действие требует нескольких нажатий и отвлекает от дороги. Это не просто неудобно, а реально опасно.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

