Авто заправляется лишь наполовину: неожиданные причины, о которых молчат на АЗС

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Каждый автовладелец хоть раз сталкивался с ситуацией: бензобак ещё наполовину пуст, а заправка уже останавливается. Что не так — машина, водитель или сама колонка?

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

Как объясняет владелец одной из АЗС, причина часто кроется в простом: начинающие водители нередко вставляют пистолет под неправильным углом или не до конца нажимают на рычаг. Тогда срабатывает защитный механизм, и подача топлива прерывается — чтобы избежать перелива и утечек.

Но бывают и более хитрые случаи. Например, пистолет вставлен правильно, а бензин всё равно перестаёт поступать. Часто это связано с нарушением вентиляции в заливной горловине: в ней проходит тонкая трубка, которая может засориться или перегнуться. Решение — прочистка, продувка или замена этой трубки.

Есть и внутренняя защита в самом баке - клапан, который перекрывает подачу топлива в случае аварии. Если он работает неправильно, пистолет будет отключаться даже при пустом баке.

Ну и, конечно, не стоит исключать неисправности самой АЗС. Самый простой способ проверить это - попробовать заправиться на другой станции. Если проблема исчезает, виновата техника.

Как же быть, если на любой заправке пистолет постоянно отщёлкивает? Во-первых, попробуй снизить скорость подачи — установи фиксатор на среднее положение или контролируй подачу топлива вручную. Во-вторых, можно вставить монетку между курком и корпусом пистолета — это поможет заправке идти медленнее, но без сбоев. А если всё дело в изгибе патрубка, просто измени положение пистолета в горловине.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

