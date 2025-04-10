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Москвич, Волга, Жигули — кто был королём двора в 80-х?

2:41
Авто

В 80-х во дворе машина была не просто средством передвижения — она была статусом, гордостью и мечтой, особенно если стояла вымытая, под чехлом и с меховой накидкой на руле.

Волга, Москвич, Жигули
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Волга, Москвич, Жигули

В СССР не выбирали по цене или моде — выбирали по очереди, блату и… сердцу. Но вот кто же был настоящим королём двора — "Москвич", "Волга" или "Жигули"?

"Москвич" — трудяга с характером

Москвичи (особенно модели 412 и 2140) были повсюду. Их любили за простоту и живучесть. Не такая красивая, как Жигули, и не такая солидная, как Волга, но надёжная. Можно было самому крутить, пацаны ставили спойлеры из фанеры, клеили надпись "TURBO” и мечтали о приборке от BMW.

  • Кто ездил: учителя, инженеры, дедушки
  • Плюсы: дешёв в ремонте, проходимый, терпел всё
  • Минусы: коррозия, шумный, без понтов
  • Во дворе: уважали, но не восхищались.

"Жигули" — мечта простого парня

"Копейка", "шестёрка", "тройка", "семёрка" — Жигули были главными звёздами двора. Итальянский стиль, хром, "тканевые" чехлы, магнитола "Ария" — и ты уже крутой. Особенно если машина "низко сидит" и на литых дисках.

  • Кто ездил: молодёжь, городские работяги, таксисты
  • Плюсы: бодрый мотор, дизайн, тюнинг
  • Минусы: ломалась, но чинилась просто
  • Во дворе: король двора, без вопросов.

"Волга" — машина "взрослых"

Если во дворе стояла ГАЗ-24 или 3102, на неё смотрели с уважением. Это была машина начальников, чиновников и "тех, кто при деле”. Мягкий ход, просторный салон, мощный мотор. На Волге ездили на свадьбы, на похороны, и за особым человеком. Но для пацанов она была тяжеловата, не для уличных гонок.

  • Кто ездил: директора, врачи, у кого был "выход"
  • Плюсы: комфорт, мощь, статус
  • Минусы: расход, размеры, не для всех
  • Во дворе: уважали как лимузин, но не свистели вслед.

Кто был королём?

В 80-х королём двора был, конечно, ВАЗ. Он сочетал всё: стиль, доступность, характер. "Москвич" — надёжный товарищ, "Волга" — уважаемый барин, но Жига была той самой, на которой ездили "по девчонкам", ставили магнитолу и устраивали гонки ночью под окнами.

У каждого была своя любовь — но во дворе звезда блистала на капоте "шестёрки” или "копейки”. А хозяин — в спортивках и с гаечным ключом — был настоящим дворовым героем.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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