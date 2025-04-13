Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда аппетита нет — есть нельзя: это может быть смертельно
Сделано с душой: Бабкина и Бузова растрогали зрителей совместным исполнением Made in Russia и записали хит
Летние или зимние? Щётки, которые решают всё в плохую погоду
Брокколи и картофель создают магию: вот как приготовить нежнейший крем-суп, который покорит всех
Он проникнет в вашу жизнь без спроса: как миру навязывают нам ИИ
Новостройка с подвохом: как оплатить квартиру и не пожалеть
Забудьте о целлюлите: попробуйте домашние обертывания, которые творят чудеса с кожей
Что будет с газопроводом: интриги сделки между Украиной и США
В 50 лет вы будете ощущать себя на 30-ть: лучшие женские упражнения для укрепления мышц тазового дна

Почему американская фура — это квартира на колёсах, а европейская — спальник для йети

1:41
Авто

Если вы когда-нибудь видели американский тягач, вы точно его не перепутаете. Огромный капот, просторная кабина, внушительный спальник — всё говорит о другом подходе к грузоперевозкам. Почему же в Европе предпочитают компактные "обрубки" без носа?

Грузовик
Фото: Designed by Freepik by vwalakte, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грузовик

Капот — это не только стиль

Главное преимущество капотных тягачей — возможность размещать мощные моторы, увеличивать базу и оси, а значит — перевозить больше груза. Кроме того, при торможении капотные фуры ведут себя стабильнее, не клюют носом.

Топливная экономия и аэродинамика

Американские грузовики выигрывают по обтекаемости — а значит, и по расходу топлива. Разница достигает 5%. Именно поэтому с 2020 года в Европе разрешили удлинять фуры, чтобы приблизиться к "американскому" стилю.

Ремонт — без акробатики

Доступ к двигателю у капотных машин проще: не нужно откидывать кабину, высыпая всё из салона. Обслуживание и ремонт занимают меньше времени и стоят дешевле.

Манёвренность и комфорт

Капотная конструкция лучше распределяет вес по осям, что улучшает управляемость. А ещё - снижает риск поймать камень в лобовое. Ну и, конечно, нельзя забывать о гигантском спальном отсеке: холодильник, шкаф, стол — и всё это в кабине.

Что остаётся Европе

Бескапотные тягачи — идеальны для узких улиц и плотного трафика. Они более компактны и обеспечивают лучшую обзорность в условиях города. Но по уровню комфорта, удобству и автономности — до "американцев" им далеко.

Уточнения

Седельный автомобильный поезд, Автомобильный (седельный) тягач с полуприцепом или в просторечии фу́ра — автомобиль c грузовым полуприцепом или с грузовым полуприцепом и прицепами.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Автотрасса к крупнейшему месторождению лития в России: строительство обойдётся в 40 миллиардов
Экономика и бизнес
Автотрасса к крупнейшему месторождению лития в России: строительство обойдётся в 40 миллиардов Аудио 
Самолёт Ту-2000: советский проект воздушно-космического бомбардировщика
Авиация
Самолёт Ту-2000: советский проект воздушно-космического бомбардировщика Аудио 
Разовый эпизод: Лолита Милявская поставила точку в истории с шоу Суперстар! на НТВ
Российский шоу-бизнес
Разовый эпизод: Лолита Милявская поставила точку в истории с шоу Суперстар! на НТВ Аудио 
Популярное
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов

Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.

Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Система Периметр — Мёртвая рука СССР задушит агрессора Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Сделайте эти пять процедур весной — и летом не узнаете себя в зеркале
Он мечтал о щенке и заплатил 5 миллионов — но через сутки понял, что стал жертвой обмана
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает
Последние материалы
Он проникнет в вашу жизнь без спроса: как миру навязывают нам ИИ
Новостройка с подвохом: как оплатить квартиру и не пожалеть
Что будет с газопроводом: интриги сделки между Украиной и США
Забудьте о целлюлите: попробуйте домашние обертывания, которые творят чудеса с кожей
В 50 лет вы будете ощущать себя на 30-ть: лучшие женские упражнения для укрепления мышц тазового дна
Вы стараетесь, а вес всё тот же? Эти 7 привычек запускают жиросжигание
Бородина раскрыла ночной кошмар работы с Собчак на Доме-2: вот что творилось после полуночи
На даче земля твердая как камень. Вот что делать в таком случае
Почему американская фура — это квартира на колёсах, а европейская — спальник для йети
Атлантическая скумбрия под угрозой: ресторатор объяснил, почему её исчезновение не станет трагедией для гурманов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.