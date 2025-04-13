В ГИБДД нашли новый повод для штрафов: кто не носит паспорт — в зоне риска

Многие водители уверены: если есть права, СТС и ОСАГО — можно спокойно проходить любую проверку. Но реальность изменилась. Верховный суд официально подтвердил: одних водительских прав недостаточно.
Теперь инспектор ГИБДД вправе запросить у водителя гражданский паспорт. Это решение основано на обзоре судебной практики, опубликованном Верховным судом РФ в 2023 году.
В центре истории — водитель автоцистерны, перевозивший опасный груз. При остановке он предъявил все, что, казалось бы, нужно: права и допуск к перевозке. Но у него не оказалось паспорта. Инспектор выписал штраф. Сначала суд встал на сторону водителя, но МВД обжаловало решение — и Верховный суд встал на сторону полиции.
Согласно официальной информации с портала Госуслуг, в список документов, удостоверяющих личность, входят:
гражданский паспорт РФ;
загранпаспорт;
свидетельство о рождении (для несовершеннолетних);
временное удостоверение личности;
военный билет.
Водительские права в этом перечне не значатся. Это значит, что на практике инспектор может не принять их в качестве единственного документа.
Теперь на каждый выезд лучше брать с собой не только водительские документы, но и паспорт. Особенно это важно при поездках в другие регионы, ночных проверках и перевозке специфических грузов. В противном случае — риск получить штраф за отсутствие документа, который раньше и не требовался.
Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.
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