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В ГИБДД нашли новый повод для штрафов: кто не носит паспорт — в зоне риска

1:45
Авто

Многие водители уверены: если есть права, СТС и ОСАГО — можно спокойно проходить любую проверку. Но реальность изменилась. Верховный суд официально подтвердил: одних водительских прав недостаточно.

Полицейская машина в России
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Сидоров, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полицейская машина в России

Паспорт в придачу к правам

Теперь инспектор ГИБДД вправе запросить у водителя гражданский паспорт. Это решение основано на обзоре судебной практики, опубликованном Верховным судом РФ в 2023 году.

В центре истории — водитель автоцистерны, перевозивший опасный груз. При остановке он предъявил все, что, казалось бы, нужно: права и допуск к перевозке. Но у него не оказалось паспорта. Инспектор выписал штраф. Сначала суд встал на сторону водителя, но МВД обжаловало решение — и Верховный суд встал на сторону полиции.

Почему права — не удостоверение личности

Согласно официальной информации с портала Госуслуг, в список документов, удостоверяющих личность, входят:

  • гражданский паспорт РФ;

  • загранпаспорт;

  • свидетельство о рождении (для несовершеннолетних);

  • временное удостоверение личности;

  • военный билет.

Водительские права в этом перечне не значатся. Это значит, что на практике инспектор может не принять их в качестве единственного документа.

Что это значит для водителей

Теперь на каждый выезд лучше брать с собой не только водительские документы, но и паспорт. Особенно это важно при поездках в другие регионы, ночных проверках и перевозке специфических грузов. В противном случае — риск получить штраф за отсутствие документа, который раньше и не требовался.

Уточнения

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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