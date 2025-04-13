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Ездят, не ломаются, стоят разумно: эти машины не подводят даже после 200 тысяч км

Авто

Что важнее в подержанном авто — цена или надёжность? Британцы выбрали второе. На основе опроса 25 тысяч автовладельцев составлен рейтинг самых "беспроблемных" хэтчбеков. В нём почти нет британских моделей, зато много японцев и немного корейцев.

Volkswagen Polo Sedan
Фото: commons.wikimedia.org by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Volkswagen Polo Sedan

Кто в лидерах

Honda Jazz (2015-2020) заняла первое место — владельцы ценят простор, надёжность и невысокую цену. За два года — ноль серьёзных поломок. В России найти её сложно, зато можно приобрести старшую версию (2007-2011) за 600-800 тыс. ₽.

Toyota Yaris (2011-2020) — жалобы всего у 5% владельцев. Даже подвеску чинили быстро и недорого. В РФ модели до 2012 года стоят около 850 тыс. ₽, 2017-го — от 1,5 млн ₽.

Suzuki Swift — небольшие сбои с аккумуляторами, но до сервиса доезжает сам. Ремонт — не больше 10 тыс. ₽. У нас редкость, стоит от 600 тыс. ₽.

Mazda 2 и Kia Rio — по 8-11% обращений, в основном по электронике и мелочам. Починить — за день и недорого. В России Rio популярен, особенно версии Rio X.

Европейцы — с нюансами

Citroen C1 и Mini Cooper показали смешанные результаты. Француз чаще ломается, но ремонт доступен. У "Мини" — дизельные версии капризнее бензиновых. Иногда ремонт доходит до 150 тыс. ₽.

Audi A1 — 15% жалоб, чаще всего по электрике. Часть владельцев спасала гарантия. Skoda Fabia — проблемы с кондиционером и АКБ, но ничего критичного.

Бюджет и город

Kia Picanto радует экономичностью и надёжностью. Volkswagen Polo (2009-2017) лучше в бензине — дизели чаще сдаются. И Ford Fiesta, особенно бензиновая, — прочный вариант с хорошим оснащением и адекватной надёжностью.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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