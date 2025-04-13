Штраф за кофе в авто? Минтранс готовит правила, после которых не захочется ездить

После январских публикаций в СМИ вокруг проекта новых поправок к ПДД разгорелись нешуточные споры. Водители насторожились: неужели скоро запретят пить кофе за рулём? Или даже держать в руках что-либо, кроме руля?
Проект Минтранса предлагает обновить пункт 2.7 правил дорожного движения. В нём может появиться формулировка, запрещающая использование "сторонних устройств, не предусмотренных конструкцией автомобиля", если для этого нужно отвлекаться или задействовать руки. Исключение — голосовое управление, например, в навигаторах.
Обсуждение в сообществе автомобилистов не утихает. Многие боятся, что под удар попадут даже повседневные действия: еда, сигареты, кофе. Однако, как поясняют юристы и представители ГАИ, под запрет попадут исключительно устройства — смартфоны, планшеты и, возможно, вейпы. Сэндвич и чашка капучино остаются вне списка нарушений.
"Никаких ограничений на употребление пищи или напитков не вводится", — уточнил официальный представитель ГАИ.
Это значит, что штраф за бутылку воды или кофе в пробке — не более чем миф. А вот использование телефона без гарнитуры по-прежнему запрещено.
Всё внимание в проекте сосредоточено на борьбе с отвлекающей электроникой. Минтранс и ГАИ планируют ужесточить правила, чтобы минимизировать число ДТП, вызванных тем, что водитель вместо дороги смотрит в экран.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.