Штраф за кофе в авто? Минтранс готовит правила, после которых не захочется ездить

1:40 Your browser does not support the audio element. Авто

После январских публикаций в СМИ вокруг проекта новых поправок к ПДД разгорелись нешуточные споры. Водители насторожились: неужели скоро запретят пить кофе за рулём? Или даже держать в руках что-либо, кроме руля?

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain кофе за рулем

Что предлагают изменить

Проект Минтранса предлагает обновить пункт 2.7 правил дорожного движения. В нём может появиться формулировка, запрещающая использование "сторонних устройств, не предусмотренных конструкцией автомобиля", если для этого нужно отвлекаться или задействовать руки. Исключение — голосовое управление, например, в навигаторах.

О чём говорят водители

Обсуждение в сообществе автомобилистов не утихает. Многие боятся, что под удар попадут даже повседневные действия: еда, сигареты, кофе. Однако, как поясняют юристы и представители ГАИ, под запрет попадут исключительно устройства — смартфоны, планшеты и, возможно, вейпы. Сэндвич и чашка капучино остаются вне списка нарушений.

Что точно не запретят

"Никаких ограничений на употребление пищи или напитков не вводится", — уточнил официальный представитель ГАИ.

Это значит, что штраф за бутылку воды или кофе в пробке — не более чем миф. А вот использование телефона без гарнитуры по-прежнему запрещено.

Основная цель — смартфоны

Всё внимание в проекте сосредоточено на борьбе с отвлекающей электроникой. Минтранс и ГАИ планируют ужесточить правила, чтобы минимизировать число ДТП, вызванных тем, что водитель вместо дороги смотрит в экран.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

