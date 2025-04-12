Советский Голливуд на колёсах: как выглядели самые стильные автобусы эпохи

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В Советском Союзе автобусы были не только средством передвижения, но и частью городской эстетики. И хотя утилитарность стояла на первом месте, некоторые модели могли бы украсить и международную выставку. Вспоминаем пять машин, которые запомнились не только маршрутом, но и внешностью.

Фото: commons.wikimedia.org by Pjotr Mahhonin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ЗиС-127

ЗиС-16

Первый советский автобус с аэродинамическими формами. Создан в 1938 году на ЗиС как замена устаревшему ЗиС-8. Выпустили около 3 250 штук, но их карьера резко оборвалась с началом войны — большинство машин отправили на фронт как радиостанции и госпитали. До наших дней не дожил ни один экземпляр, но в 1950-е "шестнадцатые" ещё можно было встретить на улицах Москвы.

ЗиС-127

Междугородний красавец появился в 1955 году. Его "родословная" берёт начало в США — проект создавался с оглядкой на американскую Pacific Greyhound. Несмотря на привлекательный дизайн, модель не понравилась Хрущёву и уступила дорогу львовским автобусам. В итоге выпустили лишь 851 экземпляр.

Ikarus 55 Lux

Пожалуй, самый харизматичный автобус социалистического лагеря. Венгерский Ikarus 55 стал не только первым массовым "иномарочным" автобусом на дорогах СССР, но и символом комфорта в междугородних перевозках. Сдержанный, но эффектный дизайн и плавные формы сделали его настоящей легендой. Всего было произведено более 9 000 экземпляров.

ЗИЛ-118 "Юность"

Экспериментальный микроавтобус, разработанный на базе представительского ЗИЛ-111. Он позиционировался как транспорт для высоких гостей, участвовал в выставках, но до серийного производства не дошёл. В 1970-е на него даже обратили внимание в Ford, но купить лицензию советская сторона не разрешила.

"Старт"

Ещё один микроавтобус с яркой внешностью, созданный на платформе ГАЗ-21. Несмотря на симпатичный дизайн, выпуск был ограничен — чуть больше 150 машин. Большинство использовались в КГБ и СМИ, а машины оснащались спецоборудованием под задачи ведомств.

Уточнения

Авто́бус — безрельсовое механическое моторное транспортное средство, технически предназначенное для перевозки девяти и более пассажиров и способное маневрировать на дороге.

