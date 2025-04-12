Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие комнатные цветы заводить в первый раз: лучшие варианты для начинающих цветоводов
Деликатная проблема: любимые жвачки оказались лучшим слабительным
Гриб с помойки? Вся правда о шампиньонах
Долги, инфляция и миллиардный транш: почему МВФ снова вкладывается в Аргентину
Россияне увидят Микролуние: когда можно наблюдать уникальное явление
Пожелтело сиденье унитаза? Просто намажь этим и иди спать — утром будет как новое
Ваша утренняя привычка мешает телу восстанавливаться
Как работающему пенсионеру выгодно уволиться в 2025 году: советы от депутата
Деньги vs Терапия: вот какой из методов оказался более эффективным для психического здоровья

Как не выглядеть подозрительно: ошибки, которые притягивают инспектора быстрее радаров

1:42
Авто

Некоторые водители будто становятся "магнитами" для инспекторов. Почему одних не трогают годами, а других тормозят через день? Представитель ГИБДД рассказал, что именно вызывает повышенное внимание сотрудников ДПС — и как этого избежать.

Автомобиль ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль ДПС

Визуальный тюнинг — как красная тряпка

Первое, на что смотрят инспекторы, — внешний вид автомобиля. Особый интерес вызывают:

  • глухая тонировка,

  • громкие самодельные глушители,

  • аэродинамические обвесы,

  • заниженные подвески, особенно на старых "Жигулях".

Всё это выглядит агрессивно, нарушает регламент и провоцирует на проверку документов и техсостояния машины.

Поведение на дороге — как тест на подозрительность

Слишком медленная или наоборот чрезмерно быстрая езда по сравнению с общим потоком — ещё один повод для остановки. Инспекторы также обращают внимание на "дрейфующих" по полосам водителей или тех, кто проносится сквозь ямы с олимпийским безразличием. Всё это может указывать на невнимательность, усталость или даже алкоголь.

Ремни, дети и грязь

Если в машине едут дети — ждите пристального взгляда на наличие детских кресел. А непристёгнутые водители или пассажиры — всегда прямой путь к разговору с ДПС. Даже грязная машина может спровоцировать проверку, особенно если номера не читаются.

Как не выделяться на дороге

Всё просто:

  • откажитесь от вызывающего тюнинга,

  • пристёгивайтесь,

  • соблюдайте правила,

  • мойте машину,

  • и будьте адекватны в потоке.

Иногда именно скромность — лучшая защита от лишнего внимания.

Уточнения

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Экономика и бизнес
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит Аудио 
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Туризм
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту Аудио 
Натуральное средство против моли: сработает лучше магазинных ловушек
Недвижимость
Натуральное средство против моли: сработает лучше магазинных ловушек Аудио 
Популярное
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов

Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.

Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Сделайте эти пять процедур весной — и летом не узнаете себя в зеркале
Система Периметр — Мёртвая рука СССР задушит агрессора Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Он мечтал о щенке и заплатил 5 миллионов — но через сутки понял, что стал жертвой обмана
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Как с помощью румян создать идеальную форму лица — трюк, который используют профессионалы
Как с помощью румян создать идеальную форму лица — трюк, который используют профессионалы
Последние материалы
Долги, инфляция и миллиардный транш: почему МВФ снова вкладывается в Аргентину
Россияне увидят Микролуние: когда можно наблюдать уникальное явление
Пожелтело сиденье унитаза? Просто намажь этим и иди спать — утром будет как новое
Ваша утренняя привычка мешает телу восстанавливаться
Как работающему пенсионеру выгодно уволиться в 2025 году: советы от депутата
Как не выглядеть подозрительно: ошибки, которые притягивают инспектора быстрее радаров
Деньги vs Терапия: вот какой из методов оказался более эффективным для психического здоровья
Топ-5 секретов успешного ухода за комнатными растениями
Гидравлические лифты как спасение! Учёные описали древнюю систему возведения пирамид
Садальский рассказал, какую смерть считает самой позорной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.