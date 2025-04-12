Как не выглядеть подозрительно: ошибки, которые притягивают инспектора быстрее радаров

Некоторые водители будто становятся "магнитами" для инспекторов. Почему одних не трогают годами, а других тормозят через день? Представитель ГИБДД рассказал, что именно вызывает повышенное внимание сотрудников ДПС — и как этого избежать.
Первое, на что смотрят инспекторы, — внешний вид автомобиля. Особый интерес вызывают:
глухая тонировка,
громкие самодельные глушители,
аэродинамические обвесы,
заниженные подвески, особенно на старых "Жигулях".
Всё это выглядит агрессивно, нарушает регламент и провоцирует на проверку документов и техсостояния машины.
Слишком медленная или наоборот чрезмерно быстрая езда по сравнению с общим потоком — ещё один повод для остановки. Инспекторы также обращают внимание на "дрейфующих" по полосам водителей или тех, кто проносится сквозь ямы с олимпийским безразличием. Всё это может указывать на невнимательность, усталость или даже алкоголь.
Если в машине едут дети — ждите пристального взгляда на наличие детских кресел. А непристёгнутые водители или пассажиры — всегда прямой путь к разговору с ДПС. Даже грязная машина может спровоцировать проверку, особенно если номера не читаются.
Всё просто:
откажитесь от вызывающего тюнинга,
пристёгивайтесь,
соблюдайте правила,
мойте машину,
и будьте адекватны в потоке.
Иногда именно скромность — лучшая защита от лишнего внимания.
Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.
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