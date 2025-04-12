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Лампочка зажглась — начинается обратный отсчёт: на сколько ещё хватит бензобака

1:38
Авто

У всех водителей рано или поздно загорается зловещий жёлтый огонёк с иконкой бензоколонки. Кто-то сразу мчится на АЗС, другие решают "протянуть ещё чуть-чуть". Но сколько это "чуть-чуть" на самом деле?

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Лампочка — не приговор, но сигнал

Обычно производители указывают, что после включения индикатора машина сможет пройти около 50 км. Однако на практике пробег нередко оказывается больше — до 1.5-2 раз выше, особенно если авто в порядке, а стиль вождения — спокойный.

Всё зависит от машины

У современных кроссоверов и авто среднего класса остаточный пробег может достигать 100-150 км. У премиальных моделей — и того больше. Но в инструкции, как правило, пишут самый пессимистичный сценарий.

Можно ли ездить на "парах"?

Технически — да. Современные бензонасосы не выходят из строя мгновенно, и страшилки про их "перегрев" от пустого бака — миф. Однако риск другой: вместе с остатками топлива в систему может попасть конденсат или осевшая грязь. Это уже угрожает топливной системе и двигателю.

Зимой — особенно опасно

Оставшись без топлива вдали от города, особенно в холодное время года, водитель рискует оказаться в очень неприятной ситуации. И даже если обойдётся без замерзания, лишние нервы и траты на эвакуатор никого не порадуют.

Вывод? Не стоит играть с пустым баком. Заправляться вовремя — проще, дешевле и спокойнее.

Уточнения

То́пливный бак (бензоба́к) — ёмкость для хранения запаса жидкого топлива (бензин, керосин, дизельное топливо) непосредственно на борту транспортного средства или технического устройства, получающего энергию от жидкотопливного двигателя внутреннего сгорания.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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