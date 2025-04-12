Эвакуация за 5 рублей: водителей пугает странная графа в банковских приложениях

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С февраля 2025 года движение по Московскому скоростному диаметру (МСД) стало платным для всех водителей — не только для транзитных, но и для самих москвичей. И вскоре автовладельцы начали получать странные уведомления: списания в размере 5, 10 или 15 рублей с подписью "эвакуация на штрафстоянку".

Фото: commons.wikimedia.org by M.O. Stevens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Автомобильная камера

Эвакуации не было — деньги сняли

На деле автомобили никуда не увозили. Как объяснил представитель юридической компании в интервью njcar. ru, речь идёт не о штрафах, а о корректных платежах за проезд по МСД. Просто в некоторых банковских и сторонних сервисах информация отобразилась с ошибкой — вместо "оплата проезда" пользователи увидели "штраф за эвакуацию".

В личном кабинете на Госуслугах всё отображается верно. То же касается и официального приложения "Парковки России".

Как работает новая система оплаты

Скоростной диаметр теперь разделён на 9 зон. В часы пик (с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00) проезд через каждую из них стоит 5 рублей. Списания происходят автоматически — по номеру автомобиля и данным СТС. Проверить их можно через Госуслуги, сайт msd. mos.ru или официальные приложения.

Что делать, если что-то пошло не так

Проблема затронула только сторонние сервисы, которые отобразили платёж некорректно. Разработчики уже получили уведомление о необходимости устранения ошибки. Паниковать не нужно — суммы списаний соответствуют тарифу, а "штраф" на 5 рублей на самом деле — просто платный проезд.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

