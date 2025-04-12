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Разметка кивает, знак запрещает: чья команда приведёт к лишению прав

1:44
Авто

Ситуация вроде бы абсурдная, но на дорогах встречается чаще, чем хотелось бы: у обочины стоит знак "Обгон запрещён", а на асфальте — прерывистая линия. Кто главный? И можно ли обгонять в такой момент без риска лишиться прав?

Автовладелец за рулем в движущейся машине
Фото: wikimedia.org by BP63Vincent, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Автовладелец за рулем в движущейся машине

За ошибки дорожников платит водитель

Несовпадения между знаками и разметкой чаще всего появляются из-за банальной халатности: работы не завершены, старые линии не закрашены, или просто никто не проверил соответствие. Но последствия за "картину в разнобой" всё равно ложатся на автомобилиста. И если инспектор зафиксирует обгон под запрещающим знаком, вам может грозить лишение прав на 4-6 месяцев (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ).

В приоритете — знаки

По правилам дорожного движения, дорожные знаки всегда главнее разметки. Даже если линия разрешающая, но знак — запрещающий, действовать нужно по знаку. Исключения бывают только для временной разметки, которая имеет приоритет над постоянной. Но и в этом случае всё должно быть оформлено как положено: с соответствующей табличкой или специальными предупреждающими конструкциями.

А кто старше знаков

Есть и более высокий приоритет. Регулировщик — абсолютный авторитет на дороге. Его жесты важнее и знаков, и разметки, и даже сигналов светофора.

Что делать, если увидели несоответствие

Зафиксируйте участок дороги, сделайте фото или видео и передайте информацию в Госавтоинспекцию. Чем больше подобных сообщений, тем быстрее устраняются недоработки.

Уточнения

Дорожная разметка Линии дорожной разметки, Разметка — маркировка на покрытии автомобильных дорог, служащая для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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