Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов

Сотрудники ДПС, вопреки расхожему мнению, останавливают автомобили не всегда по принципу случайности. У них есть определённые предпочтения — как и антипатии. Некоторые машины вызывают у инспекторов неподдельный интерес, а другие словно остаются вне зоны их внимания.
По словам представителя ГИБДД, есть марки и типы автомобилей, которые практически не привлекают внимания на постах. В этот "белый список" входят новые Suzuki, Haval, Chery, а также УАЗы — особенно Patriot и Hunter без тюнинга и в хорошем техническом состоянии.
Причина проста: владельцы таких автомобилей редко нарушают ПДД. Полицейским неинтересно останавливаться ради формальной проверки, если нет конкретной ориентировки или видимого повода.
Suzuki, по словам собеседника портала, практически не ассоциируются с криминальным имиджем. То же можно сказать и о минивэнах, а также универсалах (особенно если это не BMW, Volkswagen или Mercedes-Benz). Такие авто чаще всего принадлежат водителям с "семейным" стилем вождения.
Даже в случае специальных мероприятий или проверок, внимание сотрудников полиции распределяется выборочно — если цель не совпадает с типажом водителя, проверку могут и вовсе пропустить.
Если хочется меньше общения с ГИБДД на дороге, разумно выбирать "нейтральные" марки и модели. Особенно если речь идёт о вторичном рынке, где новизна автомобиля не играет ключевой роли, а его имидж — вполне может.
Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.
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