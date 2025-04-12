Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов

1:45 Your browser does not support the audio element. Авто

Сотрудники ДПС, вопреки расхожему мнению, останавливают автомобили не всегда по принципу случайности. У них есть определённые предпочтения — как и антипатии. Некоторые машины вызывают у инспекторов неподдельный интерес, а другие словно остаются вне зоны их внимания.

Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина за рулём

Неинтересные — значит незаметные

По словам представителя ГИБДД, есть марки и типы автомобилей, которые практически не привлекают внимания на постах. В этот "белый список" входят новые Suzuki, Haval, Chery, а также УАЗы — особенно Patriot и Hunter без тюнинга и в хорошем техническом состоянии.

Причина проста: владельцы таких автомобилей редко нарушают ПДД. Полицейским неинтересно останавливаться ради формальной проверки, если нет конкретной ориентировки или видимого повода.

Машины без "бандитской" репутации

Suzuki, по словам собеседника портала, практически не ассоциируются с криминальным имиджем. То же можно сказать и о минивэнах, а также универсалах (особенно если это не BMW, Volkswagen или Mercedes-Benz). Такие авто чаще всего принадлежат водителям с "семейным" стилем вождения.

Даже в случае специальных мероприятий или проверок, внимание сотрудников полиции распределяется выборочно — если цель не совпадает с типажом водителя, проверку могут и вовсе пропустить.

Как сэкономить нервы и время

Если хочется меньше общения с ГИБДД на дороге, разумно выбирать "нейтральные" марки и модели. Особенно если речь идёт о вторичном рынке, где новизна автомобиля не играет ключевой роли, а его имидж — вполне может.

Уточнения

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

