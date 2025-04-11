Здравый смысл тормозит: куда ставить старые шины, чтобы не улететь в кювет

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Каждый сезон водители повторяют привычный ритуал — меняют резину. Когда колёса все новые, вопроса не возникает. Но что делать, если одна пара изношена сильнее другой? Куда ставить свежую резину — вперёд или назад? Ответ знают не все. И даже опытные водители ошибаются.

Фото: Freepik by senivpetro Автосервис

Интуиция подводит

На первый взгляд всё логично: передняя ось — рулевая, нагрузка на неё больше, значит, туда и нужно поставить новые покрышки. Тем более большинство машин сейчас — с передним приводом. Так рассуждают многие, но… ошибаются.

Почему задняя ось важнее

На практике свежие шины должны стоять именно сзади. Объяснение простое: при торможении центр массы смещается вперёд. Задняя ось разгружается — и если на ней стоят сильно изношенные шины, сцепление с дорогой падает до критического уровня. А это прямой путь к заносу.

Даже современные системы безопасности — ABS и ESP — не спасают полностью. Машина сносится, теряет управляемость, тормозит дольше. А на скользкой или мокрой дороге это может стоить слишком дорого.

Вывод один — не рисковать

Если ставите новую пару шин — отправьте её на заднюю ось. Это особенно важно для автомобилей без полного комплекта новой резины. И не стоит полагаться только на электронику: правильное распределение шин — тоже часть вашей безопасности.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

