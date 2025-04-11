Когда жезл — не аргумент: случаи, в которых можно проигнорировать требование об остановке

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Инспектор с жезлом на пустынной дороге — сцена, которую хочется проехать как можно быстрее. Но как понять: перед вами настоящий сотрудник ГИБДД или переодетый злоумышленник?

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба губернатора Тульской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Машина ДПС

Инспектор — не одиночка

Сотрудники ДПС, как правило, работают в составе экипажа, минимум — из двух человек. Это связано как с мерами безопасности, так и с профилактикой коррупции. Экипаж передвигается на служебном автомобиле с характерной полицейской окраской и включенными проблесковыми маячками.

Если вы видите на трассе человека в форме без машины, в окружении подозрительных гражданских лиц, — поводов для тревоги более чем достаточно.

Когда можно не останавливаться

Если вас пытаются остановить:

без наличия патрульной машины с символикой ГИБДД,

в тёмное время суток вдалеке от населённых пунктов и стационарных постов,

человек с жезлом не в форме, либо без жетона,

— разумнее проигнорировать требование.

В таких ситуациях водителю рекомендуется ехать напрямую в ближайший отдел полиции или стационарный пункт ГИБДД. Кроме того, важно сразу набрать 112 и доложить оператору о подозрительной ситуации на дороге.

Закон и здравый смысл

Да, за отказ выполнить требование об остановке предусмотрен штраф — от 500 до 800 рублей (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ). Однако, как напомнили в ГИБДД, жизнь и безопасность всегда важнее административной ответственности.

Бдительность на дороге — не проявление упрямства, а способ сохранить себя и, возможно, других.

Уточнения

Жезл — предмет цилиндрической формы, короткой или средней длины, как правило, являет символ духовной и светской власти, а также власти командующих войсками (в древности).

