Когда жезл — не аргумент: случаи, в которых можно проигнорировать требование об остановке

Инспектор с жезлом на пустынной дороге — сцена, которую хочется проехать как можно быстрее. Но как понять: перед вами настоящий сотрудник ГИБДД или переодетый злоумышленник?
Сотрудники ДПС, как правило, работают в составе экипажа, минимум — из двух человек. Это связано как с мерами безопасности, так и с профилактикой коррупции. Экипаж передвигается на служебном автомобиле с характерной полицейской окраской и включенными проблесковыми маячками.
Если вы видите на трассе человека в форме без машины, в окружении подозрительных гражданских лиц, — поводов для тревоги более чем достаточно.
Если вас пытаются остановить:
без наличия патрульной машины с символикой ГИБДД,
в тёмное время суток вдалеке от населённых пунктов и стационарных постов,
человек с жезлом не в форме, либо без жетона,
— разумнее проигнорировать требование.
В таких ситуациях водителю рекомендуется ехать напрямую в ближайший отдел полиции или стационарный пункт ГИБДД. Кроме того, важно сразу набрать 112 и доложить оператору о подозрительной ситуации на дороге.
Да, за отказ выполнить требование об остановке предусмотрен штраф — от 500 до 800 рублей (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ). Однако, как напомнили в ГИБДД, жизнь и безопасность всегда важнее административной ответственности.
Бдительность на дороге — не проявление упрямства, а способ сохранить себя и, возможно, других.
Жезл — предмет цилиндрической формы, короткой или средней длины, как правило, являет символ духовной и светской власти, а также власти командующих войсками (в древности).
Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.