ТОП-5 советских машин, которые выглядели ужасно, но были надёжными зверями

Эти автомобили были продуктом своего времени и технологических возможностей.
Они могли не блистать внешним видом, но служили своим владельцам верой и правдой, что делает их достойными представителями автопрома СССР.
Они не красавцы, но в бой идут первыми.
5 место — ЛуАЗ-969 "Волынь"
Маленький, корявый, с виду — игрушка с военного склада. Но это был реальный внедорожник!
Страшный? Да. Но проходимый как чёрт. Сельская легенда.
4 место — УАЗ-452 "Буханка"
Прозвище заслуженное — выглядит как хлебный батон.
Но: ездит в снег, грязь, горы, пустыню и обратно.
Визуально "что это?!", но надёжнее не бывает.
3 место — ЗИЛ-130
Кабина будто из мультфильма — квадратная, огромная, с усами. Но в деле — рабочий зверь, который тянул всё.
Выглядел как допотопный динозавр, а работал, как тысяча мужиков.
2 место — ГАЗ-53
Типичный сельский трудяга. Кабина — "не обтекаемость, а коробка".
Но зато:
Не красавец, но рабочая легенда на века.
1 место — ВАЗ-2101 "Копейка"
Да, со временем стала выглядеть устаревшей. Но…
Самый узнаваемый авто СССР. Не потому что красивый — потому что работал всегда.
В СССР внешность не кормила, но надёжность — спасала. И пусть они не блистали формой, внутри были настоящие бойцы, не знавшие отпуска.
В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.