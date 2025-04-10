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СССР мечтал об электромобилях: что пошло не так

2:41
Авто

История электромобилей в СССР действительно интересна, и во многом она опровергает распространённое мнение, что электротранспорт — это исключительно изобретение XXI века.

Автомобиль
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Автомобиль

На самом деле в Советском Союзе к идее электромобилей подходили всерьёз, но столкнулись с целым рядом препятствий. Давай разберёмся, что именно пошло не так.

СССР и электромобили: от мечты к забвению

Были ли электромобили в СССР? Да, были. Первый советский электромобиль появился ещё в 1930-х годах, а в 1950–1980-х годах велись довольно активные эксперименты. Примеры:

  • НИИЭФА-ЭМ — экспериментальный электромобиль 1970-х годов.
  • ЭРАЗ-762Э — электрическая версия армянского фургона.
  • ЗИЛ-138АЭ — грузовой электромобиль.
  • ВНИИТЭ-ПТ — футуристичный электрический фургон с оригинальным дизайном.

Почему в СССР были амбиции развивать электромобили?

  • Экономия нефти: СССР экспортировал нефть и хотел минимизировать внутреннее потребление.
  • Экологичность: в крупных городах уже тогда чувствовалось загрязнение воздуха.
  • Идеологические причины: продемонстрировать технический прогресс и альтернативу "буржуазному" автомобилю.

Что пошло не так?

Слабые аккумуляторы: технология аккумуляторов была на низком уровне. Свинцово-кислотные батареи были тяжёлыми, объёмными и малоэффективными. Литий-ионных ещё не было.

Проблемы с инфраструктурой: не было зарядных станций, гаражной электросети и вообще понимания, как строить электромобильную экосистему.

Производственные трудности: электромобили были сложны в производстве, а автопром и так не справлялся с базовыми задачами. В приоритете были бензиновые машины и военная техника.

Отсутствие спроса: электромобили имели малый пробег, были медленными и неудобными. Для граждан они не были привлекательны, а массового рынка как такового в СССР не существовало.

Плановая экономика: в условиях командной экономики проектирование и внедрение новых технологий часто было затруднено бюрократией и отсутствием гибкости.

СССР действительно мечтал об электромобилях и делал шаги в этом направлении, но оказался технологически и системно не готов. Эти проекты были больше экспериментами, чем реальной альтернативой бензиновым машинам.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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