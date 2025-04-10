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Покупка мотоцикла весной: как не нарваться на проблемы

1:36
Авто

Перед началом мотосезона интерес к подержанным мотоциклам традиционно растёт. В марте 2025 года на проверку транспортных средств пришлось около 18 тысяч обращений, из которых 3,5% касались именно мотоциклов.

Мотоциклист
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Мотоциклист

Лидеры среди брендов

Наибольшее внимание уделено следующим маркам:

  • Honda — 26,2% от общего числа проверок мотоциклов

  • Suzuki — 16%

  • Yamaha — 13,8%

  • BMW — 11,2%

  • Kawasaki — 10,8%

Какие модели выбирались чаще всего

Особой популярностью пользовались:

  • Honda CB400SF

  • Suzuki GSX-R 600

  • Yamaha YZF-R1

  • BMW F 900 R

  • Kawasaki EX-4

Эти модели сочетали надёжность, комфорт и узнаваемость. Часть из них идеально подходит новичкам, другая — больше интересует опытных водителей.

Зачем проводится проверка

Перед покупкой подержанного мотоцикла рекомендуется проверить его по VIN-коду или госномеру. Такая процедура помогает исключить риски:

  • возможный розыск,

  • ограничения на регистрацию,

  • серьёзные ДТП в прошлом.

Подержанные мотоциклы, как и автомобили, могут иметь юридические или технические проблемы, не видимые на первый взгляд.

Рост числа проверок перед мотосезоном считается закономерным явлением. Будущие владельцы стремятся убедиться в надёжности и легальности транспортного средства до сделки.

Уточнения

Мотоци́кл (фр. motocycle, от лат. mōtor - приводящий в движение и греч. κύκλος - круг, колесо) — как правило, двухколёсное (реже — трёхколёсное) транспортное средство с двигателем (внутреннего сгорания, электрическим, пневматическим), главными отличительными чертами которого являются вертикальная посадка водителя (мотоциклиста), наличие боковых ножных упоров (площадок, подножек) и прямое (безредукторное) управление передним поворотным колесом.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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