Покупка мотоцикла весной: как не нарваться на проблемы

Перед началом мотосезона интерес к подержанным мотоциклам традиционно растёт. В марте 2025 года на проверку транспортных средств пришлось около 18 тысяч обращений, из которых 3,5% касались именно мотоциклов.
Наибольшее внимание уделено следующим маркам:
Honda — 26,2% от общего числа проверок мотоциклов
Suzuki — 16%
Yamaha — 13,8%
BMW — 11,2%
Kawasaki — 10,8%
Особой популярностью пользовались:
Honda CB400SF
Suzuki GSX-R 600
Yamaha YZF-R1
BMW F 900 R
Kawasaki EX-4
Эти модели сочетали надёжность, комфорт и узнаваемость. Часть из них идеально подходит новичкам, другая — больше интересует опытных водителей.
Перед покупкой подержанного мотоцикла рекомендуется проверить его по VIN-коду или госномеру. Такая процедура помогает исключить риски:
возможный розыск,
ограничения на регистрацию,
серьёзные ДТП в прошлом.
Подержанные мотоциклы, как и автомобили, могут иметь юридические или технические проблемы, не видимые на первый взгляд.
Рост числа проверок перед мотосезоном считается закономерным явлением. Будущие владельцы стремятся убедиться в надёжности и легальности транспортного средства до сделки.
Мотоци́кл (фр. motocycle, от лат. mōtor - приводящий в движение и греч. κύκλος - круг, колесо) — как правило, двухколёсное (реже — трёхколёсное) транспортное средство с двигателем (внутреннего сгорания, электрическим, пневматическим), главными отличительными чертами которого являются вертикальная посадка водителя (мотоциклиста), наличие боковых ножных упоров (площадок, подножек) и прямое (безредукторное) управление передним поворотным колесом.
Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.