Покупка мотоцикла весной: как не нарваться на проблемы

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Перед началом мотосезона интерес к подержанным мотоциклам традиционно растёт. В марте 2025 года на проверку транспортных средств пришлось около 18 тысяч обращений, из которых 3,5% касались именно мотоциклов.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Мотоциклист

Лидеры среди брендов

Наибольшее внимание уделено следующим маркам:

Honda — 26,2% от общего числа проверок мотоциклов

Suzuki — 16%

Yamaha — 13,8%

BMW — 11,2%

Kawasaki — 10,8%

Какие модели выбирались чаще всего

Особой популярностью пользовались:

Honda CB400SF

Suzuki GSX-R 600

Yamaha YZF-R1

BMW F 900 R

Kawasaki EX-4

Эти модели сочетали надёжность, комфорт и узнаваемость. Часть из них идеально подходит новичкам, другая — больше интересует опытных водителей.

Зачем проводится проверка

Перед покупкой подержанного мотоцикла рекомендуется проверить его по VIN-коду или госномеру. Такая процедура помогает исключить риски:

возможный розыск,

ограничения на регистрацию,

серьёзные ДТП в прошлом.

Подержанные мотоциклы, как и автомобили, могут иметь юридические или технические проблемы, не видимые на первый взгляд.

Рост числа проверок перед мотосезоном считается закономерным явлением. Будущие владельцы стремятся убедиться в надёжности и легальности транспортного средства до сделки.

Уточнения

Мотоци́кл (фр. motocycle, от лат. mōtor - приводящий в движение и греч. κύκλος - круг, колесо) — как правило, двухколёсное (реже — трёхколёсное) транспортное средство с двигателем (внутреннего сгорания, электрическим, пневматическим), главными отличительными чертами которого являются вертикальная посадка водителя (мотоциклиста), наличие боковых ножных упоров (площадок, подножек) и прямое (безредукторное) управление передним поворотным колесом.



