Как выбрать первый байк и не разориться на ремонте

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Мечтаете о мотоцикле, но не знаете, с чего начать? Вы не одни. Пока опытные байкеры уже мчат по трассам, новички только готовятся к своим первым километрам. И выбор первого мотоцикла — задача не из простых. Вот что стоит знать и на какие модели обратить внимание.

Фото: commons.wikimedia.org by SHTRLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мотоцикл с коляской УРАЛ РЕТРО

С чего начинать

Первое правило: выбирайте малокубатурный мотоцикл — двигатель до 300 куб. см. Он легче, слабее и проще в управлении. Второе — обращайте внимание на массу: мотоцикл весом до 150 кг будет легче маневрировать, особенно если вы только учитесь. Идеально подойдёт модель с вертикальной посадкой — удобной и понятной для новичков.

Пол — не критерий. Главное — рост, вес и сила. Если вы можете достать до земли хотя бы одной ногой и уверенно держать байк в равновесии — это ваш вариант. Обязательно проверяйте байк перед покупкой: как и у авто, у него может быть не самая чистая история.

Уточните цель: зачем вам мотоцикл

Для города? Выбирайте лёгкий и манёвренный байк.

Для путешествий? Нужен удобный, надёжный и с большим баком.

Для бездорожья? Подойдёт лёгкий эндуро с высоким клиренсом.

Выбор должен исходить не от моды или совета друга, а от ваших задач и маршрутов.

Топ-6 мотоциклов для новичков

1. Yamaha YZF-R3

321 куб. см, 42 л. с., масса — 167 кг. Подходит для города, элегантный и лёгкий. Цена: от 320 тыс. руб.

2. Honda CB300R

286 куб. см, 31 л. с., масса — 144 кг. Надёжный и компактный. Стоимость: 450-900 тыс. руб.

3. KTM 390 Duke

Мощный и проворный: 373 куб. см, 44 л. с., масса — 149 кг. Цена: от 380 тыс. руб.

4. Kawasaki Versys-X 300

Идеален для туризма: 296 куб. см, 39 л. с., удобная посадка. Стоит около 360-420 тыс. руб.

5. Suzuki V-Strom 650

Надёжный "турист" на большие расстояния. 70 л. с., бак — 20 л. Цена: от 420 тыс. руб.

6. Bajaj Avenger Cruise 220

Недорогой индийский круизер: 220 куб. см, 19 л. с., вес — 159 кг. Новый обойдётся в ~250 тыс. руб.

Не забывайте о главном

Ваш комфорт, безопасность и цели — в приоритете. Обязательно учитывайте расходы на экипировку, ремонт и страховку. И помните: лучший байк — это не самый дорогой, а тот, который подходит именно вам.

Уточнения

Мотоци́кл (фр. motocycle, от лат. mōtor — приводящий в движение и греч. κύκλος — круг, колесо) — как правило, двухколёсное (реже — трёхколёсное) транспортное средство с двигателем (внутреннего сгорания, электрическим, пневматическим), главными отличительными чертами которого являются вертикальная посадка водителя (мотоциклиста), наличие боковых ножных упоров (площадок, подножек) и прямое (безредукторное) управление передним поворотным колесом.



