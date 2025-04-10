Как выбрать первый байк и не разориться на ремонте

Мечтаете о мотоцикле, но не знаете, с чего начать? Вы не одни. Пока опытные байкеры уже мчат по трассам, новички только готовятся к своим первым километрам. И выбор первого мотоцикла — задача не из простых. Вот что стоит знать и на какие модели обратить внимание.
Первое правило: выбирайте малокубатурный мотоцикл — двигатель до 300 куб. см. Он легче, слабее и проще в управлении. Второе — обращайте внимание на массу: мотоцикл весом до 150 кг будет легче маневрировать, особенно если вы только учитесь. Идеально подойдёт модель с вертикальной посадкой — удобной и понятной для новичков.
Пол — не критерий. Главное — рост, вес и сила. Если вы можете достать до земли хотя бы одной ногой и уверенно держать байк в равновесии — это ваш вариант. Обязательно проверяйте байк перед покупкой: как и у авто, у него может быть не самая чистая история.
Для города? Выбирайте лёгкий и манёвренный байк.
Для путешествий? Нужен удобный, надёжный и с большим баком.
Для бездорожья? Подойдёт лёгкий эндуро с высоким клиренсом.
Выбор должен исходить не от моды или совета друга, а от ваших задач и маршрутов.
1. Yamaha YZF-R3
321 куб. см, 42 л. с., масса — 167 кг. Подходит для города, элегантный и лёгкий. Цена: от 320 тыс. руб.
2. Honda CB300R
286 куб. см, 31 л. с., масса — 144 кг. Надёжный и компактный. Стоимость: 450-900 тыс. руб.
3. KTM 390 Duke
Мощный и проворный: 373 куб. см, 44 л. с., масса — 149 кг. Цена: от 380 тыс. руб.
4. Kawasaki Versys-X 300
Идеален для туризма: 296 куб. см, 39 л. с., удобная посадка. Стоит около 360-420 тыс. руб.
5. Suzuki V-Strom 650
Надёжный "турист" на большие расстояния. 70 л. с., бак — 20 л. Цена: от 420 тыс. руб.
6. Bajaj Avenger Cruise 220
Недорогой индийский круизер: 220 куб. см, 19 л. с., вес — 159 кг. Новый обойдётся в ~250 тыс. руб.
Ваш комфорт, безопасность и цели — в приоритете. Обязательно учитывайте расходы на экипировку, ремонт и страховку. И помните: лучший байк — это не самый дорогой, а тот, который подходит именно вам.
Мотоци́кл (фр. motocycle, от лат. mōtor — приводящий в движение и греч. κύκλος — круг, колесо) — как правило, двухколёсное (реже — трёхколёсное) транспортное средство с двигателем (внутреннего сгорания, электрическим, пневматическим), главными отличительными чертами которого являются вертикальная посадка водителя (мотоциклиста), наличие боковых ножных упоров (площадок, подножек) и прямое (безредукторное) управление передним поворотным колесом.
В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.