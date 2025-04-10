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Тень роскоши на колёсах: в Россию зашёл седан, который выглядит дороже своей цены

1:40
Авто

Автомобильный рынок России продолжает пополняться премиальными новинками из Китая. Бренд Hongqi расширяет своё присутствие — теперь бизнес-седан H5 получил эксклюзивную версию Black Edition. Автомобиль уже доступен для заказа по цене от 4,99 млн рублей с учетом всех действующих выгод. Без скидок его стоимость составит 5,15 млн — это на 160 тысяч рублей дороже прежней топовой комплектации Deluxe.

Hongqi H5
Фото: commons.wikimedia.org by Anonymousfox36, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Hongqi H5

Чёрный — новый люкс

Black Edition отличается обновлённым внешним обликом: затемнённая решётка радиатора, чёрные молдинги дверей и багажника, матовая оптика и стильные 18-дюймовые диски подчёркивают премиальность. В салоне — чёрная обивка потолка и декоративные вставки под алюминий.

Особенности комплектации — подогрев и вентиляция сидений второго ряда, чего не было в предыдущих версиях.

Динамика без изменений

Под капотом осталась проверенная связка: 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 218 л. с. и 8-ступенчатый "автомат". Разгон до 100 км/ч занимает 7,8 секунды, максимальная скорость — 230 км/ч.

Hongqi активно развивает модельный ряд в России. В начале апреля марка представила минивэн HQ9, доступный от 7,69 млн рублей, с мощным турбомотором и мягкой гибридной системой, сообщают Известия.

Уточнения

Седа́н — закрытый кузов легкового автомобиля с багажником, структурно отделённым от пассажирского салона, без подъёмной двери в задней стенке, обычно с двумя или тремя рядами полноразмерных сидений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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