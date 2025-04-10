В Крыму появится карта ям: дороги начнут ремонтировать по онлайн-жалобам

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На полуострове заработает новый цифровой инструмент: "Крымавтодор" запускает онлайн-сервис, позволяющий сообщать о проблемных участках на дорогах. Крымчане смогут направлять обращения о ямах, выбоинах и других дефектах покрытия через специальную форму на сайте предприятия. Она станет доступна в ближайшие дни.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Разрушенная дорога

Что предлагает новый сервис

Как пояснил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк, новая функция поможет создать интерактивную карту повреждений и улучшит планирование ремонтных работ.

"Теперь крымчане смогут сообщать о дефектах дорожного покрытия, выбоинах и ямах, заполнив специальную форму на сайте предприятия", — заявил он.

Эффективность и оперативность

Заявки обещают обрабатывать оперативно — специалисты смогут точнее определять приоритетные направления ремонта, рационально распределять ресурсы и повышать качество дорог в республике, сообщают Аргументы недели.

Уточнения

Доро́га — путь сообщения для передвижения людей, прогона скота и транспорта, основная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры государства.

