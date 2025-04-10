Двойные стандарты на дороге: в Госдуме предложили вернуть 50%-ю скидку за быструю оплату штрафов

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С начала 2025 года водителей лишили привычной поблажки — скидка на быструю оплату штрафов за нарушения ПДД сократилась с 50% до 25%. Это решение вызвало волну недовольства среди автомобилистов, но ситуация может измениться.

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Инициатива от ЛДПР

Фракция ЛДПР выступила с инициативой вернуть прежние условия. По словам депутата Ярослава Нилова, соответствующие поправки уже начали обсуждаться в парламенте. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, уточнив, что законопроект находится в разработке.

Повод для пересмотра

Толчком к инициативе послужило предложение главы комитета по безопасности Василия Пискарева. Он предложил сохранить 50%-ю скидку для предпринимателей, которые оплачивают штрафы вовремя после прокурорской проверки. ЛДПР считает, что аналогичное послабление должно распространяться и на обычных граждан.

Поддержка для всех, а не избранных

"Если бизнесменам готовы идти навстречу, то и простые водители заслуживают такой же поддержки", — уверены в партии.

Теперь остается ждать, поддержат ли инициативу другие фракции и правительство, сообщают "Вести Подмосковья".

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

