Двойные стандарты на дороге: в Госдуме предложили вернуть 50%-ю скидку за быструю оплату штрафов

С начала 2025 года водителей лишили привычной поблажки — скидка на быструю оплату штрафов за нарушения ПДД сократилась с 50% до 25%. Это решение вызвало волну недовольства среди автомобилистов, но ситуация может измениться.
Фракция ЛДПР выступила с инициативой вернуть прежние условия. По словам депутата Ярослава Нилова, соответствующие поправки уже начали обсуждаться в парламенте. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, уточнив, что законопроект находится в разработке.
Толчком к инициативе послужило предложение главы комитета по безопасности Василия Пискарева. Он предложил сохранить 50%-ю скидку для предпринимателей, которые оплачивают штрафы вовремя после прокурорской проверки. ЛДПР считает, что аналогичное послабление должно распространяться и на обычных граждан.
"Если бизнесменам готовы идти навстречу, то и простые водители заслуживают такой же поддержки", — уверены в партии.
Теперь остается ждать, поддержат ли инициативу другие фракции и правительство, сообщают "Вести Подмосковья".
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.
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