Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Коробка передач мстит за одну привычку — проверь, не делаешь ли ты это
Живой щит или капкан для НАТО? Вот зачем Зеленский зазывает европейцев на передовую
Пёс и его нос: пять запахов, от которых собаки теряют голову
Летом 2025 года — на пляжи Домицийского побережья: вода здесь признана отличной
Чахохбили от бабушек СССР: душевное блюдо из курицы и лука
Соседи сначала смеялись, а сейчас побежали в магазин: простой трюк с веревкой против муравьёв
Как налоговая инспекторша обогащалась за счет мигрантов: шокирующие подробности
Отечественный автопром на грани? Как экономическое противоборство между США и Китаем даёт о себе знать
Стиральная машина, которая сама решает, как постирать: Samsung показала модель

Двойные стандарты на дороге: в Госдуме предложили вернуть 50%-ю скидку за быструю оплату штрафов

1:20
Авто

С начала 2025 года водителей лишили привычной поблажки — скидка на быструю оплату штрафов за нарушения ПДД сократилась с 50% до 25%. Это решение вызвало волну недовольства среди автомобилистов, но ситуация может измениться.

Автомобили
Фото: freepik.com by tawatchai07 is licensed under Free More info
Автомобили

Инициатива от ЛДПР

Фракция ЛДПР выступила с инициативой вернуть прежние условия. По словам депутата Ярослава Нилова, соответствующие поправки уже начали обсуждаться в парламенте. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, уточнив, что законопроект находится в разработке.

Повод для пересмотра

Толчком к инициативе послужило предложение главы комитета по безопасности Василия Пискарева. Он предложил сохранить 50%-ю скидку для предпринимателей, которые оплачивают штрафы вовремя после прокурорской проверки. ЛДПР считает, что аналогичное послабление должно распространяться и на обычных граждан.

Поддержка для всех, а не избранных

"Если бизнесменам готовы идти навстречу, то и простые водители заслуживают такой же поддержки", — уверены в партии.

Теперь остается ждать, поддержат ли инициативу другие фракции и правительство, сообщают "Вести Подмосковья".

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Наука и техника
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Угроза, которую мы недооценили: почему крокодил — один из самых совершенных зверей планеты
Домашние животные
Угроза, которую мы недооценили: почему крокодил — один из самых совершенных зверей планеты Аудио 
Популярное
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное

В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.

Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Не лосось и не треска: вот кто реально спасает здоровье и экономит
Космос шепчет о Планете 9: последние данные астрономов поражают воображение
Россия идёт к победе в СВО долгой дорогой Виктор Пахомов Нужна ли была церковная реформа Никона, и что она дала России Сергей Лебедев Секретный план Генштаба ВС РФ: как за 1-2 месяца изменится карта северо-восточной Украины Дмитрий Плотников
Камуфляж, шипение и паника на участке: как отличить полоза от гадюки
Угроза, которую мы недооценили: почему крокодил — один из самых совершенных зверей планеты
Облизывание не ради чистоты: что на самом деле делает ваша кошка
Облизывание не ради чистоты: что на самом деле делает ваша кошка
Последние материалы
Как налоговая инспекторша обогащалась за счет мигрантов: шокирующие подробности
Отечественный автопром на грани? Как экономическое противоборство между США и Китаем даёт о себе знать
Стиральная машина, которая сама решает, как постирать: Samsung показала модель
Тревожный шум из стебля: как растения говорят о боли
8 ошибок, которые мешают похудеть после 50: простые советы, которые изменят всё
Россия идёт к победе в СВО долгой дорогой
Нужна ли была церковная реформа Никона, и что она дала России
Без оружия, но с агрессией: в Челябинске хулиган ворвался в школу
Столовая СССР: почему тут еда была вкусной даже без шеф-повара
Bosch закрывает заводы в Германии из-за экономического кризиса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.