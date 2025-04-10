ТОП-5 современных автомобилей для путешествий: на чём ехать за горизонты

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Путешествия на автомобиле — это свобода. Остановился, где захотел, взял с собой всё необходимое, а если повезёт — даже переночевал под звёздами.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Subaru Outback

Но чтобы дорога не превратилась в испытание, важно выбрать правильное авто: комфортное, надёжное, вместительное и желательно экономичное. Вот подборка из пяти лучших машин, которые идеально подойдут для автопутешествий по трассам, горам, деревням и даже лёгкому бездорожью.

1. Subaru Outback — надёжный универсал-путешественник

Тип: Универсал / кроссовер. Привод: Полный (AWD).

Почему он: высоко сидит, влезает много, проедет почти везде и не боится плохих дорог. Отличный вариант для тех, кто любит горы, природу и дальние маршруты.

2. Toyota RAV4 (Hybrid) — городской кроссовер, который не боится дороги

Тип: Кроссовер. Плюсы: экономичен, надёжен, просторен, не капризен к качеству топлива.

Подходит для: город-трасса, комфортной езды на дальние расстояния, путешествий по Европе и России.

3. Volkswagen California — кемпер для души и отдыха

Тип: Минивэн/кемпер. Фишка: это не просто машина — это дом на колёсах: внутри есть кровать, кухня, стол и даже душ.

Идеально для: кемпинга, выездов к морю, путешествий без отелей.

4. Renault Duster (новый) — дешёвый и вездеходный

Тип: Компактный внедорожник. Плюсы: дешёвый в обслуживании, едет по любой дороге, вместительный багажник.

Хорош для: активного отдыха, поездок в Карелию, на Алтай, на рыбалку или в горы.

5. Kia Carnival — семейный автобус повышенного комфорта

Тип: Минивэн. Плюсы: 7-8 мест, куча места для вещей, комфорт бизнес-класса, тишина в салоне.

Идеально для: больших семей, дальних поездок с детьми, путешествий по трассе.

Выбор машины для путешествий — это баланс между комфортом, вместимостью, проходимостью и надёжностью. Для активных поездок подойдёт Duster или Outback, для семейных — Carnival или RAV4, а если душа просит романтики на берегу озера с ужином под открытым небом — однозначно Volkswagen California.