Моторы СССР, которые на Западе ценились за неубиваемость

Советская техника за границей вызывала интерес, улыбку — и уважение. Особенно, когда дело доходило до двигателей.
Простые, как табуретка, и выносливые, как танк — советские моторы удивляли своей живучестью. Их устанавливали на тракторы, грузовики, мотоциклы и даже лодки, и они работали там, где любая "капризная иномарка" давно бы сдалась. Некоторые до сих пор запускаются с пол-оборота, и неважно — в минус 30 или после 20 лет простоя.
1. ЗМЗ-402 — мотор от "Волги"
Где стоял: ГАЗ-24, 3102, "Буханка". Объём: 2,5 л.
Особенность: простейшая конструкция, ремонтируется молотком и отвёрткой.
Ценили за простоту и ресурс. Особенно в Африке и на Ближнем Востоке.
2. УД-2 и УД-4 — двигатели с полей и лодок
Тип: одно- и двухцилиндровые, воздушное охлаждение. Где использовались: мотоблоки, лодки, генераторы.
Фишка: запускались вручную шнуром, работали на всём — хоть на керосине.
До сих пор: используются в отдалённых районах, где нужна надёжность
3. Д-240 от МТЗ ("Беларус") — тракторный герой
Где стоял: МТЗ-80, МТЗ-82. Объём: 4,75 л, дизель.
Чем знаменит: заводился даже зимой без подогрева, жрал любую солярку.
На Западе: фермеры обожали его — особенно в Канаде и Польше.
4. ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 — дизеля, которые тянут вечно
Где стояли: КрАЗ, МАЗ, Урал, армейская техника. Мощность: от 180 до 300 л. с.
Чем брали: огромный ресурс, возможность ремонта "в поле", работа в любой климатике.
Легенда: в армии их называли "вечными моторами"
5. Мотоциклетные двигатели Урал/Днепр
Тип: оппозитный, 650-750 см³. Прямые потомки BMW R71.
Где светились: экспорт в Германию, Францию, США — особенно любили "кастомайзеры".
Фишка: ломался — но ехал. Идеален для любителей ретро-мото.
Советские моторы не были самыми экономичными, экологичными или "модными". Но они были честными. Сделанными для работы, а не понтов. За это их и любили — и продолжают любить.
В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.