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Моторы СССР, которые на Западе ценились за неубиваемость

2:43
Авто

Советская техника за границей вызывала интерес, улыбку — и уважение. Особенно, когда дело доходило до двигателей.

Двигатель ГАЗ-53 ф2
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Двигатель ГАЗ-53 ф2

Простые, как табуретка, и выносливые, как танк — советские моторы удивляли своей живучестью. Их устанавливали на тракторы, грузовики, мотоциклы и даже лодки, и они работали там, где любая "капризная иномарка" давно бы сдалась. Некоторые до сих пор запускаются с пол-оборота, и неважно — в минус 30 или после 20 лет простоя.

1. ЗМЗ-402 — мотор от "Волги"

Где стоял: ГАЗ-24, 3102, "Буханка". Объём: 2,5 л.

Особенность: простейшая конструкция, ремонтируется молотком и отвёрткой.

Ценили за простоту и ресурс. Особенно в Африке и на Ближнем Востоке.

2. УД-2 и УД-4 — двигатели с полей и лодок

Тип: одно- и двухцилиндровые, воздушное охлаждение. Где использовались: мотоблоки, лодки, генераторы.

Фишка: запускались вручную шнуром, работали на всём — хоть на керосине.

До сих пор: используются в отдалённых районах, где нужна надёжность

3. Д-240 от МТЗ ("Беларус") — тракторный герой

Где стоял: МТЗ-80, МТЗ-82. Объём: 4,75 л, дизель.

Чем знаменит: заводился даже зимой без подогрева, жрал любую солярку.

На Западе: фермеры обожали его — особенно в Канаде и Польше.

4. ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 — дизеля, которые тянут вечно

Где стояли: КрАЗ, МАЗ, Урал, армейская техника. Мощность: от 180 до 300 л. с.

Чем брали: огромный ресурс, возможность ремонта "в поле", работа в любой климатике.

Легенда: в армии их называли "вечными моторами"

5. Мотоциклетные двигатели Урал/Днепр

Тип: оппозитный, 650-750 см³. Прямые потомки BMW R71.

Где светились: экспорт в Германию, Францию, США — особенно любили "кастомайзеры".

Фишка: ломался — но ехал. Идеален для любителей ретро-мото.

Советские моторы не были самыми экономичными, экологичными или "модными". Но они были честными. Сделанными для работы, а не понтов. За это их и любили — и продолжают любить.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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