Новая эра электромобилей: как Ford обещает сделать их дешевле и удобнее

Компания Ford запускает инновационную программу Power Promise, чтобы снять ключевые барьеры на пути к переходу на электромобили. Компания предлагает установку домашней зарядной станции и бонус в 10 000 бесплатных миль на зарядку для новых владельцев электрокаров.
Программа включает:
Так, новый Ford Puma Gen-E можно полностью зарядить дома всего за £3.23.
По словам экспертов, программа нацелена на то, чтобы упростить путь к электромобилю, а совместная работа с Ford делает экологичное вождение проще и дешевле, чем когда-либо.
Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.