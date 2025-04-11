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Новая эра электромобилей: как Ford обещает сделать их дешевле и удобнее

1:08
Авто

Компания Ford запускает инновационную программу Power Promise, чтобы снять ключевые барьеры на пути к переходу на электромобили. Компания предлагает установку домашней зарядной станции и бонус в 10 000 бесплатных миль на зарядку для новых владельцев электрокаров.

Tesla Model Y
Фото: commons.wikimedia.orgCreative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. by Benespit
Tesla Model Y

Программа включает:

  • до 10 000 миль бесплатной энергии для дома, что особенно выгодно с тарифом Octopus Go — зарядка ночью обойдётся всего в 7 пенсов за кВтч;
  • восьмилетнюю гарантию на батареи и высоковольтные компоненты;
  • пятилетний бесплатный сервисный план и помощь на дороге;
  • доступ к более чем 33 000 общественным зарядным станциям;
  • удобное приложение FordPass для управления зарядкой и оплаты.

Так, новый Ford Puma Gen-E можно полностью зарядить дома всего за £3.23.

По словам экспертов, программа нацелена на то, чтобы упростить путь к электромобилю, а совместная работа с Ford делает экологичное вождение проще и дешевле, чем когда-либо.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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