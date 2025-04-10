ТОП-5 грузовиков СССР, которые шли на экспорт и удивляли мир

Советский автопром делал ставку не только на внутренние нужды страны, но и активно выходил на внешние рынки.
Грузовики из СССР поставлялись в десятки стран — от соцблока до Африки и Латинской Америки. Их брали не за комфорт или дизайн, а за выносливость, простоту и способность ехать, даже когда асфальт кончился. Вот 5 самых экспортируемых и уважаемых советских грузовиков, которые ценили даже за пределами СССР.
1. ЗИЛ-130 — синий красавец, который покорил Азию и Африку
Производился: 1964-1994. Экспортировался в: Кубу, Вьетнам, Сирию, Египет, Кению.
Фишка: надёжный V8, грузоподъёмность 5 тонн, работал в любом климате. На Западе называли: "Soviet workhorse" — советская рабочая лошадка.
2. ГАЗ-66 — "шишига", вездеход вне границ
Производился: 1964-1999. Экспортировался в: страны Варшавского договора, Африку, Латинскую Америку.
Особенность: полноприводный, мог ехать по горам, лесам, грязи. До сих пор: используется в джунглях Южной Америки и на севере Канады.
3. КамАЗ-5320 — флагман тяжёлого класса
Производился: с 1976 года. Поставлялся в: более 80 стран — от Финляндии до Анголы.
Фишка: высокая грузоподъёмность (8 тонн), мощный дизель, легендарная проходимость. Плюс: КамАЗы участвовали и побеждали в ралли "Дакар" — этим всё сказано.
4. КрАЗ-255Б — брутальный монстр для бездорожья
Производился: 1965-1994. Экспорт: Индия, Ирак, Вьетнам, Никарагуа.
Чем знаменит: 6x6, огромные колёса, тянул артиллерию и технику даже в джунглях. Никнейм на экспорт: "Russian Monster Truck".
5. МАЗ-500 — технологичный по советским меркам
Производился: 1965-1977. Экспортировался в: Болгарию, Польшу, Югославию, ГДР, Алжир.
Инновация: кабина над двигателем (как в Европе), улучшенная эргономика.
Фишка: первый массовый советский "капотник" европейского формата.
Советские грузовики были простыми, как гаечный ключ, но это и было их главное преимущество. Они шли туда, где дороги заканчивались, и могли тянуть груз в самых суровых условиях. Именно поэтому их уважали и покупали за рубежом — не из-за дизайна, а потому что они работали. Всегда.
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