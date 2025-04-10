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ТОП-5 самых нелепых легковушек СССР: техника, которая удивляла

2:33
Авто

Советский автопром умел многое: делать выносливые моторы, строить крепкие внедорожники, выпускать вечные грузовики.

ВАЗ-1111 «Ока»
Фото: commons.wikimedia.org by Terminator216, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ВАЗ-1111 «Ока»

Но иногда выходило… странно. Некоторые легковушки вызывали улыбку, другие — недоумение, а третьи — откровенное сочувствие. Их собирали, тестировали, иногда даже отправляли в серию.

Вспоминаем самые нелепые, необычные и странные легковушки СССР, которые стали легендами — пусть и не всегда с позитивным оттенком.

1. ЗАЗ-968 "Запорожец" — ушастый герой анекдотов

Прозвище: "Ушастый" — за характерные воздухозаборники. Особенности: двигатель сзади, шум как у трактора, греющийся салон.

Нелепость: прогревался часами, на подъёмах мог "отказаться ехать", двери иногда выпадали. Зато был доступен, и это главное.

2. ОКА ВАЗ-1111 — слишком маленькая для жизни

Габариты: почти влезала в лифт. Двигатель: 0.65 литра, 2 цилиндра.

Нелепость: вчетвером ехать — подвиг, багажник как косметичка.

Факт: экспортировалась в Финляндию как диковинка!

3. ЛуАЗ-969 — внедорожник без удобств

Тип: полноприводный "кузов на раме". Проблема: теснота, шум, "сидения-пытки".

Нелепость: выглядел как военный в отставке, но ездил как капризная тележка. Зато проходимость — как у танка!

4. ИЖ-2125 "Комби" — первый советский хэтчбек, который стеснялся этого

Вид: вроде универсал, вроде легковушка. Нелепость: смешные пропорции, странные стыки кузова.

Минус: открывался багажник вместе со всем задом — неудобно и опасно. Зато помещался мешок картошки и запаска — прямо в салоне.

5. НАМИ-013 — яйцо на колёсах

Прототип: 1950-е. Форма: капсула, похожая на утюг.

Нелепость: 1 пассажир, 1 водитель, и ощущение, что это не машина, а шутка.

Факт: не пошёл в серию, но остался в музеях как памятник инженерной смелости

Советский автопром порой выходил за рамки логики — и именно в этом его шарм. Эти машины были не про комфорт или стиль, а про попытку сделать доступный транспорт из того, что есть.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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