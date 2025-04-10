ТОП-5 самых нелепых легковушек СССР: техника, которая удивляла

Советский автопром умел многое: делать выносливые моторы, строить крепкие внедорожники, выпускать вечные грузовики.
Но иногда выходило… странно. Некоторые легковушки вызывали улыбку, другие — недоумение, а третьи — откровенное сочувствие. Их собирали, тестировали, иногда даже отправляли в серию.
Вспоминаем самые нелепые, необычные и странные легковушки СССР, которые стали легендами — пусть и не всегда с позитивным оттенком.
1. ЗАЗ-968 "Запорожец" — ушастый герой анекдотов
Прозвище: "Ушастый" — за характерные воздухозаборники. Особенности: двигатель сзади, шум как у трактора, греющийся салон.
Нелепость: прогревался часами, на подъёмах мог "отказаться ехать", двери иногда выпадали. Зато был доступен, и это главное.
2. ОКА ВАЗ-1111 — слишком маленькая для жизни
Габариты: почти влезала в лифт. Двигатель: 0.65 литра, 2 цилиндра.
Нелепость: вчетвером ехать — подвиг, багажник как косметичка.
Факт: экспортировалась в Финляндию как диковинка!
3. ЛуАЗ-969 — внедорожник без удобств
Тип: полноприводный "кузов на раме". Проблема: теснота, шум, "сидения-пытки".
Нелепость: выглядел как военный в отставке, но ездил как капризная тележка. Зато проходимость — как у танка!
4. ИЖ-2125 "Комби" — первый советский хэтчбек, который стеснялся этого
Вид: вроде универсал, вроде легковушка. Нелепость: смешные пропорции, странные стыки кузова.
Минус: открывался багажник вместе со всем задом — неудобно и опасно. Зато помещался мешок картошки и запаска — прямо в салоне.
5. НАМИ-013 — яйцо на колёсах
Прототип: 1950-е. Форма: капсула, похожая на утюг.
Нелепость: 1 пассажир, 1 водитель, и ощущение, что это не машина, а шутка.
Факт: не пошёл в серию, но остался в музеях как памятник инженерной смелости
Советский автопром порой выходил за рамки логики — и именно в этом его шарм. Эти машины были не про комфорт или стиль, а про попытку сделать доступный транспорт из того, что есть.
В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.