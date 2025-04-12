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Стук под рулем стал громче, чем музыка — значит, пора в сервис, а не на дискотеку

1:33
Авто

Рулевая рейка - одна из самых надёжных деталей автомобиля. Её конструкция оттачивалась десятилетиями, и при нормальной эксплуатации она может спокойно отходить сотни тысяч километров. Но когда в руле появляется стук — это уже тревожный сигнал.

Пенсионер за рулем
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пенсионер за рулем

Постукивание, которое ощущается на рулевом колесе во время движения, почти всегда указывает на износ. Это может быть результатом разрушения соединений в рулевой колонке или коррозии металлических частей самой рейки. Ещё одна частая проблема - повреждённые пыльники. Через разрывы внутрь попадает пыль, грязь и влага, что ускоряет износ внутренних деталей.

И вот тут перед водителем встаёт дилемма: можно ли ещё поездить или пора срочно в сервис? По закону — нельзя. Согласно ПДД, рулевое управление должно быть исправным. Если инспектор ГАИ заметит люфт в руле, то машину могут отправить на эвакуаторе в автосервис, а водителю выпишут штраф.

Решение тут простое: если стук есть — лучше не тянуть. Оригинальная рейка стоит дорого, но есть альтернатива — ремонт в проверенном сервисе. Это дешевле и зачастую не менее надёжно.

Можно, конечно, попытаться поездить ещё немного. Но если пробег приближается к 250 000 км, лучше не рисковать — ресурс у рейки конечен, и затягивание ремонта может обернуться куда более серьёзными проблемами на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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