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Когда металл был настоящим: почему авто СССР до сих пор на ходу  

2:01
Авто

В детстве мы сидели на капоте "Волги", гоняли на "Копейке" с отцом и слушали, как клацают ручки "Москвича".

ВАЗ-2101
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
ВАЗ-2101

Эти машины были не просто транспортом — они были частью семьи. И удивительно, но спустя десятки лет они всё ещё на ходу.

Почему?

Настоящий металл, а не консервная банка

Кузова делали толстостенные, с запасом прочности.
Где сейчас идёт ржавчина — раньше был просто налёт.
Машины не мялись "в гармошку" при первом касании.
Даже если удар — восстанавливалось, выправлялось, ехало дальше.

Крыло "Жигулей" можно было править кувалдой — и всё, как новенькое.

Простота — главный козырь

Без электроники, без "мозгов" и датчиков. Заглох? Проверяй карбюратор, свечи и бензин — всё видно, всё щупается руками.

Никакой диагностики за 5 тысяч — просто отвёртка и здравый смысл.

Запчасти — из подручного и гаража

Многое шло по принципу: если не подходит — подгоню молотком. Советские мотористы умели варить, пилить и подбирать детали "оттуда".

А ещё: куча запасных частей, которые передавались по наследству.

Делали с запасом "на века"

КПП, моторы, подвеска — всё проектировалось не на три года, а на 30. Даже при грубом использовании они ходили и ходили.

Никакого "планового старения", как сейчас. Наоборот — лишние миллиметры прочности, чтобы точно не подвело.

За ними ухаживали как за людьми

В гараже стояла печка. К машине относились как к члену семьи. Полировка, продувка, антифриз, тёплая стоянка и "завёл с пол-оборота".

Любовь + техника = долголетие.

Авто СССР жили долго, потому что в них был смысл. Сегодня они на дорогах не из упрямства, а из уважения.
Потому что настоящий металл, как и настоящие люди, — не ржавеет.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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