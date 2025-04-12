Погрузил, поехал, лишился прав: как незаметная ошибка превращается в наказание

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Каждому водителю хотя бы раз приходилось перевозить что-то крупное: шкаф, велосипед, дверь или просто длинные коробки. Самый частый сценарий — сложил задние сиденья, уложил груз, а багажник всё равно не закрывается. Что делать? Можно ли ехать с открытой дверью?

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain багажник

На самом деле, ездить с приоткрытым или полностью открытым багажником не запрещено. Но только при одном условии: если груз размещён по правилам.

Главное — чтобы вес не превышал допустимую нагрузку на оси машины. Это прописано в ПДД и обязательно к соблюдению. Также водитель обязан следить за тем, чтобы груз был надёжно закреплён, не мешал обзору и не нарушал устойчивость автомобиля на дороге.

Особое внимание — к задней части машины. Госномера, фары и отражатели не должны быть закрыты. Если номер плохо видно, это может закончиться штрафом до 5000 рублей или даже лишением прав. А инспекторы на это смотрят очень строго.

Если груз выходит за пределы машины более чем на 1 метр назад или на 0,4 метра вбок — его нужно пометить специальным знаком. Без него — ещё один штраф, пусть и "всего" 500 рублей.

Так что если уж везёшь крупный груз — не торопись. Закрепи его, проверь видимость номеров и света, а если что-то торчит — поставь знак. Всё просто, и никаких неприятных сюрпризов на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

