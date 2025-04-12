Автомат может быть экономичным — если соблюдать эти простые правила

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Раньше автоматические коробки передач были почти гарантией повышенного расхода топлива. Те, кто пересаживался с "механики" на "автомат", сразу замечали, как быстрее уходит бензин. Приходилось учиться ездить экономно, чтобы хоть как-то компенсировать этот недостаток.

Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водитель за рулём

Сейчас ситуация изменилась: новые коробки, особенно с многодисковым сцеплением, стали заметно экономичнее. Гидротрансформаторы последних поколений тоже научились работать с меньшими потерями. Но всё же немало машин до сих пор оснащены простыми "автоматами", которые любят "поесть".

Хорошая новость - даже с такой коробкой можно сократить расход топлива на 10-25%, не лезя под капот и не меняя настройки электроники. Главное - скорректировать стиль вождения.

Если у машины есть выбор режимов, вроде "эконом", "норма" или "спорт", лучше выбрать "экономичный". Да, отклик на педаль газа станет вялым, но это реальная экономия. Там, где нет "эко-режима", можно действовать руками — точнее, ногой: стараться не превышать 2000-2500 оборотов в минуту, особенно при старте с места.

Следующий шаг — думать наперёд. Планируй маршрут так, чтобы избежать лишних остановок на светофорах. Езда в рваном ритме — враг экономии.

На прямых участках применяй движение накатом, а на трассе держи скорость в районе 80-90 км/ч. В этом диапазоне двигатель работает стабильно, обороты низкие — топливо тратится по минимуму. Если коробка позволяет, можно вручную переключать передачи, чтобы держать мотор в оптимальных режимах.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

