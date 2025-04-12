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Колодки тормозят, диски стираются — идеальное преступление на сервисе

1:38
Авто

После замены колодок многие водители удивляются: тормозные диски начинают стираться на глазах. Как так? Ведь всё новое и вроде бы подходящее. Но причина часто в том, что при выборе деталей внимание уделяется только совместимости с маркой машины — а не качеству.

Тормозные диски
Фото: Own work by Dan Lindsay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тормозные диски

На рынке полно колодок от сомнительных производителей: безымянные китайские бренды, дешёвые подделки из разных стран, в том числе и из России. Визуально они выглядят как обычные, но в составе — суровая экономия.

Чтобы колодка цепляла жёстче, недобросовестные производители добавляют больше абразива. Это действительно даёт резкий тормозной эффект, но расплата за это — шум, перегрев и ускоренный износ тормозных дисков. Дешёвые колодки не щадят металл: диски с ними стачиваются быстро, особенно при активной езде.

Хорошие колодки — это сбалансированный состав из десятков компонентов. В них есть смазки, которые снижают шум и температуру при торможении. Они не перегреваются, не крошатся и отводят тепло, не перегружая диск.

А вот дешёвые — греются до красна. В прямом смысле. И в момент пикового нагрева диск может деформироваться или "повести". Тогда и тормозить становится опасно, и диски менять придётся раньше времени.

Так что, выбирая колодки, стоит смотреть не только на цену и совместимость, но и на репутацию бренда. Иначе новая пара тормозных колодок может обойтись в стоимость новых тормозных дисков.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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