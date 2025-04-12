Светится и молчит: когда Check Engine становится бомбой замедленного действия

1:48 Your browser does not support the audio element. Авто

Когда на панели загорается жёлтый Check Engine, многие водители не придают этому значения. Он ведь не красный, машина едет — значит, всё в порядке? На самом деле — не совсем.

Фото: Freepik by standret Автосервис

Современные автомобили нашпигованы электроникой, и каждый индикатор на панели играет важную роль. Красные значки требуют остановки, но жёлтые — это знак: "обрати внимание". Особенно это касается Check Engine — он может предупреждать как о мелочи, так и о серьёзной проблеме.

Если лампочка загорается при запуске двигателя и сразу гаснет - волноваться не о чем. Но если загорелась после запуска или во время движения и продолжает светиться — нужно насторожиться. Возможно, блок управления зафиксировал ошибку в работе двигателя.

В этом случае стоит остановиться, заглянуть под капот, прислушаться к работе мотора. Если всё кажется в порядке, можно ехать дальше, но визит в сервис откладывать не стоит.

Частая причина срабатывания Check Engine - некачественное топливо. Иногда помогает просто заправка на другой АЗС. Но если машина начинает дёргаться, глохнуть, появляются посторонние звуки или теряется мощность — продолжать движение опасно. Лучше вызвать эвакуатор.

Индикатор может указывать на проблемы с катушками зажигания, лямбда-зондом, форсунками, топливным насосом или даже с самим блоком управления. Иногда ошибка исчезает после отключения аккумулятора, но это временная мера. Причину всё равно придётся искать.

Check Engine - не повод для паники, но точно не повод для игнорирования. Чем раньше выяснишь, в чём дело, тем дешевле обойдётся ремонт.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

