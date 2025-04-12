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Полироль блестит, плёнка на месте — а ржавчина тихо аплодирует изнутри

2:03
Авто

Современные автомобили в теории хорошо защищены от ржавчины — большинство кузовных элементов оцинкованы, днище обрабатывается антикором, и всё это должно обеспечить долговечность. Но на практике рыжие пятна появляются уже спустя несколько месяцев, и часто — на почти новых авто.

Chevrolet Onix Plus
Фото: Own work by Just a Man, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Chevrolet Onix Plus

Многие водители тщательно ухаживают за кузовом: наносят полироли, моют машину без лишней агрессии, обрабатывают днище. Но всё это может быть бесполезно, если лакокрасочное покрытие слишком тонкое. Сегодняшняя краска легко царапается — достаточно сухой тряпки или мелкого камня с дороги. Полировка не спасёт, а защитная плёнка помогает только в том случае, если её наклеили правильно. Иначе под ней начнёт развиваться коррозия.

Иногда проблема кроется ещё глубже - на стадии производства. Бывает, что отдельные модели автомобилей буквально "болеют" коррозией. Например, у некоторых машин ржавчина на капоте появляется уже на первых 20 тысячах километров. И это не вина владельца.

Антикоррозийная обработка днища - отдельная тема. Даже если её делали, это не значит, что всё в порядке. Скрытые полости, сварные швы, пороги, лонжероны — их часто забывают обработать или делают это формально. Особенно важно проверять кузов перед повторной антикоррозийной обработкой: нельзя просто заливать средство поверх уже появившейся ржавчины. Это создаёт замкнутые очаги, где металл продолжает разрушаться.

Уязвимые зоны - это также участки вокруг карданного тоннеля, глушителя, дренажные отверстия в дверях и порогах. Если они забиты, вода задерживается и находит щели, через которые начинает разрушать металл изнутри. Поэтому проверка этих деталей и грамотная антикоррозийная обработка — ключ к долголетию кузова.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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