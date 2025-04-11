Меняешь масло по регламенту: в некоторых машинах это прямой путь к капитальному ремонту

1:40 Your browser does not support the audio element. Авто

Ремонт коробки передач - один из самых дорогих в авто. А если машина с автоматом встанет, она просто превращается в недвижимость на колёсах. Чтобы этого не произошло, важно не забывать о регулярной замене трансмиссионной жидкости.

Фото: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ автоматическая коробка передач

Современные коробки - будь то классический автомат, робот или вариатор — работают в жёстких условиях. Внутри них постоянно трутся детали, образуя мельчайшие частицы, которые загрязняют масло. Со временем эти загрязнения забивают каналы, увеличивают трение и ускоряют износ. Если вовремя не менять масло, ресурс коробки заметно сокращается.

Некоторые автопроизводители уверяют, что трансмиссия в их авто не требует обслуживания. Звучит удобно: залил масло один раз — и забыл. Но в реальности это значит только одно — коробка прослужит ровно столько, сколько длится гарантия. А потом её поломка станет проблемой владельца.

Такой подход фактически превращает коробку в одноразовый узел. И, возможно, именно этого добиваются производители: чтобы после выхода из строя старого авто человек шёл за новым, а не искал способы продлить ресурс.

Сегодня, когда новые машины стоят дорого и их выбор ограничен, следовать слепо заводским регламентам — не лучшая идея. Практика показывает: менять масло в коробке нужно каждые 40-60 тысяч километров, независимо от того, что написано в инструкции. Это простое действие помогает избежать дорогостоящего ремонта и сохранить авто на ходу надолго.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

