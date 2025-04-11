Заправка обернулась судом: 5 нарушений, которые легко совершить случайно

1:26 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие водители не подозревают, что на заправке их могут оштрафовать или даже временно лишить прав. А ведь автозаправочные станции — это зоны повышенного риска, и здесь действуют строгие противопожарные и дорожные правила.

Фото: Freepik by Designed by Freepik заправка

Курение на территории АЗС - прямое нарушение, за которое грозит штраф от 500 до 1 500 рублей. Это правило кажется очевидным, но его по-прежнему нарушают.

Заправка с заведённым двигателем или попытка починить машину вблизи топливных колонок — серьёзное нарушение, за которое штраф может достигать 50 000 рублей. Это относится к любым действиям, создающим угрозу возгорания.

Превышение скорости на территории заправки также не остаётся без последствий. Здесь действует ПДД, и за лихачество можно получить штраф до 5 000 рублей или даже остаться без прав на срок до полугода.

Отдельного внимания заслуживает ситуация, когда водитель уезжает с АЗС, забыв вынуть заправочный пистолет. Это приравнивается к оставлению места ДТП и карается серьёзно — вплоть до лишения прав на срок до полутора лет или административного ареста до 15 суток.

Даже если заправка кажется рутиной, важно помнить: на ней действуют свои правила. И их нарушение может обойтись гораздо дороже, чем полный бак топлива.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

