Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Акции Apple взлетели на 9% после заявления Трампа — что стоит за этим рывком
Жим одной рукой – пустая трата времени: вот доказательство
Промасленные убытки: переработчики теряют деньги на зарубежных поставках
Ссоры за кулисами: как Вашингтон скрывал конфликты с Киевом
Что скрывалось за аббревиатурой ДОСААФ: секреты советской кузницы патриотов
Морщины вместо щёк: врачи предупредили о побочном эффекте модного препарата для похудения
Никаких следов и ворса: простой способ, как отмыть ламинат до сияния
Медленно растущие ногти? Время принять меры, пока не поздно
Смородина не лошадь, а пахать заставляют: как уговорить куст плодоносить

Перегрев трансмиссии начинается с мелочи — но заканчивается дорогостоящим ремонтом

1:46
Авто

Коробка передач — один из самых нагруженных узлов автомобиля, и причины её перегрева напрямую связаны с конструкцией. Механическая трансмиссия славится высоким КПД: почти вся энергия идёт на движение, и лишь малая часть — на нагрев. Но с автоматами и вариаторами всё иначе: здесь потери могут достигать 10% — в виде тепла.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

Главный источник этого тепла — гидротрансформатор. Кроме того, при каждом переключении передач в автомате срабатывают фрикционные диски, которые неизбежно нагреваются. Именно поэтому в таких коробках обязательно устанавливаются мощные теплообменники.

Производители стремятся делать автомобили легче и доступнее, но это делает систему охлаждения особенно чувствительной. Грязный радиатор коробки или капризный вентилятор двигателя — и температура внутри агрегата начинает расти, иногда до критических значений.

Немаловажно и состояние трансмиссионной жидкости. Если её не менять вовремя, она перестаёт выполнять свои функции: фрикционы теряют сцепление, растёт трение, и коробка начинает греться сильнее.

Свой вклад вносит и общий износ механизма. Когда детали уже не новые, переключения происходят с задержкой, а значит, температура растёт ещё быстрее.

Добавим сюда езду в пробках, буксировку прицепа или агрессивный стиль вождения — и проблема перегрева становится почти неизбежной. На трассе лучше держать высшую передачу, чтобы лишний раз не заставлять коробку переключаться. А вот на долгих остановках, например, перед шлагбаумом, лучше перевести рычаг в режим "Паркинг".

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Авто
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге Аудио 
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Авто
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают Аудио 
Удобрения, которые спасают чеснок от слабого роста весной
Садоводство, цветоводство
Удобрения, которые спасают чеснок от слабого роста весной Аудио 
Популярное
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.

Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова Какое ядерное оружие есть у России и как оно работает? Дмитрий Плотников
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Последние материалы
Перегрев трансмиссии начинается с мелочи — но заканчивается дорогостоящим ремонтом
Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь
Никаких следов и ворса: простой способ, как отмыть ламинат до сияния
Медленно растущие ногти? Время принять меры, пока не поздно
Смородина не лошадь, а пахать заставляют: как уговорить куст плодоносить
Американист Васильев оценил угрозу США о перехвате танкеров с российской нефтью
Ваш питомец переезжает с вами? Вот как помочь кошке пережить этот момент без стресса
Кулинары в шоке: неожиданный способ варки яиц без трещин набирает популярность
Не куличом единым: вот что обязательно должно быть на русском пасхальном столе для настоящего праздника
Секрет молодости мозга: ученые обнаружили, какие добавки могут остановить старение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.