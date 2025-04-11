Перегрев трансмиссии начинается с мелочи — но заканчивается дорогостоящим ремонтом

1:46 Your browser does not support the audio element. Авто

Коробка передач — один из самых нагруженных узлов автомобиля, и причины её перегрева напрямую связаны с конструкцией. Механическая трансмиссия славится высоким КПД: почти вся энергия идёт на движение, и лишь малая часть — на нагрев. Но с автоматами и вариаторами всё иначе: здесь потери могут достигать 10% — в виде тепла.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain коробка передач

Главный источник этого тепла — гидротрансформатор. Кроме того, при каждом переключении передач в автомате срабатывают фрикционные диски, которые неизбежно нагреваются. Именно поэтому в таких коробках обязательно устанавливаются мощные теплообменники.

Производители стремятся делать автомобили легче и доступнее, но это делает систему охлаждения особенно чувствительной. Грязный радиатор коробки или капризный вентилятор двигателя — и температура внутри агрегата начинает расти, иногда до критических значений.

Немаловажно и состояние трансмиссионной жидкости. Если её не менять вовремя, она перестаёт выполнять свои функции: фрикционы теряют сцепление, растёт трение, и коробка начинает греться сильнее.

Свой вклад вносит и общий износ механизма. Когда детали уже не новые, переключения происходят с задержкой, а значит, температура растёт ещё быстрее.

Добавим сюда езду в пробках, буксировку прицепа или агрессивный стиль вождения — и проблема перегрева становится почти неизбежной. На трассе лучше держать высшую передачу, чтобы лишний раз не заставлять коробку переключаться. А вот на долгих остановках, например, перед шлагбаумом, лучше перевести рычаг в режим "Паркинг".

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

