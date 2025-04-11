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Масло в двигателе резко потемнело — и это не повод паниковать, а наоборот

1:43
Авто

Моторное масло — это вечная тема для обсуждений среди водителей. Особенно когда после замены на щупе оно неожиданно становится почти чёрным. Для многих это вызывает тревогу: вроде только залили, а оно уже как будто старое. На самом деле всё не так однозначно — и это хороший повод разобраться.

масло
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
масло

До 2022 года большинство российских автовладельцев выбирали проверенные зарубежные марки масел. Но после скачков валют и роста цен многие стали переходить на отечественные аналоги. Они стоят заметно дешевле, и на первый взгляд ничем не уступают. Наоборот — водители замечают, что российское масло дольше остаётся светлым, не темнеет сотни и даже тысячи километров. Возникает логичный вопрос: неужели оно лучше?

Темнеет масло не просто так. В процессе работы оно проходит через камеру сгорания, где собирает мельчайшие частицы сажи и других отложений. И чем быстрее оно темнеет, тем лучше справляется с этой задачей. Это знак того, что смазка эффективно очищает двигатель изнутри.

Если же масло долго остаётся прозрачным — это повод насторожиться. Скорее всего, оно не собирает загрязнения и плохо моет внутренние поверхности мотора. В итоге вся эта сажа оседает в двигателе, сокращая его ресурс и увеличивая риск поломок.

Так что не стоит бояться чёрного масла сразу после замены — это вовсе не признак плохого качества. Наоборот, это может быть лучшим доказательством того, что масло делает свою работу на отлично.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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