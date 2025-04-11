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Забыл ключ, но завёл авто — как это делают и почему стоит подумать о защите

1:35
Авто

Каждый водитель имеет комплект ключей от своей машины, но современные ключи давно уже перестали быть просто металлическими заготовками. Сейчас они открывают двери на расстоянии, позволяют запустить двигатель кнопкой и зачастую связаны с охранными системами.

Девушка за рулём
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка за рулём

Когда ключ теряется - это всегда стресс, особенно если машина стоит не у дома, а где-нибудь на парковке в незнакомом районе. Стекло бить бессмысленно: в салон ты попадёшь, но мотор всё равно не заведёшь. Один из вариантов — вызвать эвакуатор и доставить авто туда, где есть запасной ключ.

Можно пойти другим путём и обратиться к официальному дилеру. Там смогут изготовить дубликат, даже если оригинальный ключ остался дома. Главное - иметь при себе документы на машину. Без них никто не станет помогать.

Если автомобиль не оснащён дополнительной защитой, есть риск, что кто-то сможет открыть его и даже завести без ключа. В реальности так и происходит, поэтому установка охранных систем — это уже не прихоть, а необходимость.

У старых машин с простыми замками всё ещё проще: залез в салон — и можно попробовать запустить двигатель. Правда, такие попытки часто заканчиваются испорченным замком или поломками, которые обойдутся дороже, чем вызов специалиста.

Ещё один важный момент: документы на машину не стоит хранить в салоне. Если потерял ключи и документы остались внутри — доказать, что авто твоё, будет куда сложнее.


Ключевое словосочетание

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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