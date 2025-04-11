Забыл ключ, но завёл авто — как это делают и почему стоит подумать о защите

1:35 Your browser does not support the audio element. Авто

Каждый водитель имеет комплект ключей от своей машины, но современные ключи давно уже перестали быть просто металлическими заготовками. Сейчас они открывают двери на расстоянии, позволяют запустить двигатель кнопкой и зачастую связаны с охранными системами.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка за рулём

Когда ключ теряется - это всегда стресс, особенно если машина стоит не у дома, а где-нибудь на парковке в незнакомом районе. Стекло бить бессмысленно: в салон ты попадёшь, но мотор всё равно не заведёшь. Один из вариантов — вызвать эвакуатор и доставить авто туда, где есть запасной ключ.

Можно пойти другим путём и обратиться к официальному дилеру. Там смогут изготовить дубликат, даже если оригинальный ключ остался дома. Главное - иметь при себе документы на машину. Без них никто не станет помогать.

Если автомобиль не оснащён дополнительной защитой, есть риск, что кто-то сможет открыть его и даже завести без ключа. В реальности так и происходит, поэтому установка охранных систем — это уже не прихоть, а необходимость.

У старых машин с простыми замками всё ещё проще: залез в салон — и можно попробовать запустить двигатель. Правда, такие попытки часто заканчиваются испорченным замком или поломками, которые обойдутся дороже, чем вызов специалиста.

Ещё один важный момент: документы на машину не стоит хранить в салоне. Если потерял ключи и документы остались внутри — доказать, что авто твоё, будет куда сложнее.



Ключевое словосочетание

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

