Забыл ключ, но завёл авто — как это делают и почему стоит подумать о защите

Каждый водитель имеет комплект ключей от своей машины, но современные ключи давно уже перестали быть просто металлическими заготовками. Сейчас они открывают двери на расстоянии, позволяют запустить двигатель кнопкой и зачастую связаны с охранными системами.
Когда ключ теряется - это всегда стресс, особенно если машина стоит не у дома, а где-нибудь на парковке в незнакомом районе. Стекло бить бессмысленно: в салон ты попадёшь, но мотор всё равно не заведёшь. Один из вариантов — вызвать эвакуатор и доставить авто туда, где есть запасной ключ.
Можно пойти другим путём и обратиться к официальному дилеру. Там смогут изготовить дубликат, даже если оригинальный ключ остался дома. Главное - иметь при себе документы на машину. Без них никто не станет помогать.
Если автомобиль не оснащён дополнительной защитой, есть риск, что кто-то сможет открыть его и даже завести без ключа. В реальности так и происходит, поэтому установка охранных систем — это уже не прихоть, а необходимость.
У старых машин с простыми замками всё ещё проще: залез в салон — и можно попробовать запустить двигатель. Правда, такие попытки часто заканчиваются испорченным замком или поломками, которые обойдутся дороже, чем вызов специалиста.
Ещё один важный момент: документы на машину не стоит хранить в салоне. Если потерял ключи и документы остались внутри — доказать, что авто твоё, будет куда сложнее.
Ключевое словосочетание
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.