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Новая реальность авто: что стало нормой, хотя недавно считалось роскошью

2:22
Авто

Не так давно электрические стеклоподъемники задних дверей считались символом роскоши для бюджетного автомобиля. Однако теперь технологии продвинулись далеко вперед, и то, что казалось недостижимой мечтой, теперь стало частью обыденной жизни.

Салон автомобиля
Фото: Freepik by diana.grytsku
Салон автомобиля

Директор дилерского центра рассказал в интервью, какие опции обязательно должны быть в каждой современной машине. Система динамической стабилизации ESP теперь устанавливается в базовые комплектации даже недорогих моделей. Причем если автомобиль оснащен этой системой, то это автоматически подразумевает наличие антиблокировочной системы тормозов ABS. Фронтальные и боковые подушки безопасности также стали обязательным атрибутом любого современного авто.

Необходимость уверенного маневрирования задним ходом на тесных городских парковках — один из тех вызовов, с которым сталкиваются все водители. Для некоторых автомобилистов — это настоящий кошмар. Но если в авто есть парктроники и камера заднего вида, этот процесс существенно упрощается.

Система доступа в салон без ключа не только облегчает доступ в автомобиль. Вместо того чтобы искать ключ или ковыряться в замке, достаточно просто коснуться ручки двери, чтобы открыть авто. Обычно эта система также интегрирована с сигнализацией, так что при открытии двери автоматически машина снимется с сигнализации.

В холодное время года электрообогревы сидений, руля и лобового стекла становятся незаменимыми опциями. Они не только делают поездки приятными для водителя и пассажиров, но и сказываются на безопасности, если речь идет об улучшении обзора при замерзшем ветровом стекле.

Пока приложения с картами на смартфонах активно завоевывают сердца пользователей, автомобильные навигационные системы не теряют своей значимости. Во-первых, это удобство использования — ведь монитор всегда расположен так, чтобы его было удобно видеть даже во время динамичной езды. Да и размеры у дисплеев мультимедийных систем авто значительно больше, чем у смартфонов.

И, наконец, очень востребованная опция — USB-порт, который становится все более важным в автомобилях, поскольку всем необходимо заряжать гаджеты.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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