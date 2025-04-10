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ТОП-5 грузовых машин СССР для новичков

2:20
Авто

Есть грузовики, на которых в СССР учились ездить новички.

Урал-4320 в Хабаровске
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Урал-4320 в Хабаровске

Грузовая машина была не просто транспортом — это был вызов и романтика дорог. Итак, грузовики Союза как школа выносливости.

1. ГАЗ-53

Почему для новичка:

  • Самый массовый грузовик СССР. Прост в управлении, всё видно, всё слышно.
  • В автошколах на нём учили сдавать на категории.
  • Рабочая лошадка: возил всё от сена до кирпича.

На нём учились трогаться в горку и не глохнуть с грузом.

2. ЗИЛ-130

Почему для новичка:

  • Классика всех шофёров. Огромный капот, брутальный звук, "ручка-дубина" КПП.
  • Очень выносливый и надёжный.
  • Учил работать с весом и уважать инерцию.

Сдал на ЗИЛе — сдай на чём угодно.

3. ГАЗ-66 ("Шишига")

Почему для новичка:

  • Вездеход-легенда, особенно в армии.
  • Учил понимать, что такое бездорожье, пониженные передачи и военная дисциплина.
  • Часто был "первым грузовиком" для водителей срочной службы.

Если проехал на "шишиге" по лесу — ты готов к любой трассе.

4. Урал-375/Урал-4320

Почему для новичка (в армии):

  • Мощный армейский грузовик. Управлять сложно, но почётно.
  • Водителей учили в частях, часто с "нуля".
  • Огромный крутящий момент, живучесть, и ощущение, что ты управляешь монстром.

Школа настоящего водителя-дизелиста.

5. ГАЗ-24 "Волга" (учебная)

Да, легковушка, но в автошколах часто использовали и для категорий C/D:

  • Большой руль, мягкий ход, при этом простая механика.
  • На ней практиковали город, манёвры, фигуры на площадке.

Плавный переход от "легковушки" к тяжёлой технике.

Советский транспорт был не про комфорт, а про характер. Он учил терпению, уважению к технике и настоящему мастерству. Грузовики СССР не прощали ошибок — но именно поэтому из тех, кто на них учился, выходили водители с душой и опытом.

Урал-4320 - действительно ли лучше Урал-375Д
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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