ТОП-5 грузовых машин СССР для новичков

Есть грузовики, на которых в СССР учились ездить новички.
Грузовая машина была не просто транспортом — это был вызов и романтика дорог. Итак, грузовики Союза как школа выносливости.
1. ГАЗ-53
Почему для новичка:
На нём учились трогаться в горку и не глохнуть с грузом.
2. ЗИЛ-130
Почему для новичка:
Сдал на ЗИЛе — сдай на чём угодно.
3. ГАЗ-66 ("Шишига")
Почему для новичка:
Если проехал на "шишиге" по лесу — ты готов к любой трассе.
4. Урал-375/Урал-4320
Почему для новичка (в армии):
Школа настоящего водителя-дизелиста.
5. ГАЗ-24 "Волга" (учебная)
Да, легковушка, но в автошколах часто использовали и для категорий C/D:
Плавный переход от "легковушки" к тяжёлой технике.
Советский транспорт был не про комфорт, а про характер. Он учил терпению, уважению к технике и настоящему мастерству. Грузовики СССР не прощали ошибок — но именно поэтому из тех, кто на них учился, выходили водители с душой и опытом.
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