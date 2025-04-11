Заманчивое предложение по удалению катализатора может стоить вам целого мотора

Предложений по удалению катализатора сегодня пруд пруди. Некоторые сервисы даже делают это даром, что сразу вызывает подозрения. Как рассказал порталу naavtotrasse. ru владелец одного из автосервисов, за этим щедрым предложением скрывается вполне прагматичный интерес: дело в том, что даже старый катализатор содержит драгоценные металлы. И стоимость его перепродажи легко перекрывает цену самой работы.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ремонт автомобиля на СТО

Катализатор - это не просто "ненужная банка" в выхлопной системе, а полноценный фильтр, очищающий вредные выбросы. Именно благодаря ему автомобиль соответствует экологическим нормам, таким как Евро-5 или Евро-6. Без него получить диагностическую карту становится невозможно — машина просто не пройдёт техосмотр.

На премиальных авто ситуация ещё интереснее: у них нередко по два катализатора, и каждый из них может стоить как подержанный мотоцикл. Поэтому "бесплатное" удаление — это по сути выгодный обмен, в котором выигрывает только мастерская.

Есть и технический момент: если убрать катализатор, блок управления двигателем теряет важные данные с кислородного датчика. Чтобы машина продолжала работать как нужно, требуется грамотная перепрошивка ЭБУ. Но делают её качественно далеко не в каждом сервисе. Ошибки в прошивке могут привести к ухудшению динамики, росту расхода топлива и даже повреждению ДВС.

Сам катализатор рассчитан на ресурс в среднем около 200 тысяч километров. Его износ зависит от стиля вождения, топлива и общего состояния двигателя. Если вовремя не заменить катализатор, рассыпающаяся керамика может попасть внутрь цилиндров — и тогда уже не до шуток: мотор придётся капитально ремонтировать или менять.

Так что "бесплатное удаление" — это тот случай, когда плата всё равно будет. Только вопрос — когда и сколько.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

