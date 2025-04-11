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Шина кажется целой, но внутри — бомба: как вовремя распознать опасность на дороге

1:50
Авто

Порой кажется, что на шинах можно сэкономить - взять подешевле, поездить подольше. Но именно они держат машину на дороге, и их износ может сыграть злую шутку. Как сообщает портал njcar. ru, в ГАИ напомнили: с виду "нормальная" резина может оказаться смертельно опасной. Особенно если игнорировать тревожные сигналы, которые она подаёт.

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Фото: Freepik by senivpetro
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Первое, на что стоит обратить внимание - это глубина протектора. У летней резины она не должна быть меньше 1,6 мм, у зимней — минимум 4 мм. Причём важно проверять глубину не в одной точке, а по всей окружности — износ может быть неравномерным. Если вы видите, что протектор подбирается к встроенному индикатору (он часто выглядит как небольшая полоска в канавке и отмечен треугольником на боковине), пора задуматься о замене.

Особый случай - когда на покрышке виден корд. Это внутренний каркас шины, который никогда не должен быть наружу. Если волокна торчат — всё, эксплуатировать такую резину нельзя ни минуты.

Грыжи на шинах - ещё одна опасная история. Появиться они могут как после попадания в яму, так и из-за заводского брака. Но причина уже не важна: грыжа — это приговор. Ездить с ней значит играть в рулетку.

Старые шины могут начать покрываться трещинами. И даже если кажется, что они "только снаружи", со временем такие повреждения доходят до самого корда. В итоге шина может разойтись прямо в движении.

Специалисты советуют: не ждите беды, осматривайте шины регулярно. Своевременная замена — это не лишние траты, а забота о себе и других.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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