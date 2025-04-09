Мопеды СССР: зависть и мечты советских мальчишек

В детстве всё было просто: у кого был мопед — тот король двора.
Его катили, крутили, чинили, слушали, как тарахтит. Это было не просто средство передвижения, а свой маленький мотоцикл, своя свобода.
Даже если заводился он с десятой попытки, ехал 40 км/ч и глох на горке — это был кайф.
Легенды с педалями: что было в гаражах и мечтах
"Рига-13", "Рига-22", "Рига-26"
"Карпаты" и "Верховина"
"Дельта" и "Стелла"
Почему это было круто
Можно было крутить и чинить самому. Каждое воскресенье — "разобрать движок".
Советский мопед — это был символ взрослости. Первая капля бензина, первая поломка, первая поездка с другом сзади. Сегодня мы улыбаемся, вспоминая, как гоняли по пыльным дорогам — и чувствуем ту же радость, что тогда.
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.