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Мопеды СССР: зависть и мечты советских мальчишек

1:39
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В детстве всё было просто: у кого был мопед — тот король двора.

Мопед Верховина во Владивостоке ф1
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мопед Верховина во Владивостоке ф1

Его катили, крутили, чинили, слушали, как тарахтит. Это было не просто средство передвижения, а свой маленький мотоцикл, своя свобода.

Даже если заводился он с десятой попытки, ехал 40 км/ч и глох на горке — это был кайф.

Легенды с педалями: что было в гаражах и мечтах

"Рига-13", "Рига-22", "Рига-26"

  • Самые массовые мопеды.
  • Лёгкие, компактные, с характерным "рыком".
  • Умеешь ехать — значит, уже почти взрослый.

"Карпаты" и "Верховина"

  • Западноукраинская техника, очень популярная.
  • Мягкая подвеска, фара как у мотоцикла, почти модно.
  • "Карпаты" считались чуть покруче — потому и вызывали зависть.

"Дельта" и "Стелла"

  • Поздние модели, ближе к 80-90-м.
  • Больше похожи на скутеры.
  • Редкость, особенно в селе — у кого была "Дельта", того звали на все покатушки.

Почему это было круто

Можно было крутить и чинить самому. Каждое воскресенье — "разобрать движок".

  • Сбежать с друзьями в лес, на реку, за город.
  • Ни у кого не было прав, но у всех — моторы.
  • И главное — это был не велосипед. Это уже почти взрослый транспорт.

Советский мопед — это был символ взрослости. Первая капля бензина, первая поломка, первая поездка с другом сзади. Сегодня мы улыбаемся, вспоминая, как гоняли по пыльным дорогам — и чувствуем ту же радость, что тогда.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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