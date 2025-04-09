Мопеды СССР: зависть и мечты советских мальчишек

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В детстве всё было просто: у кого был мопед — тот король двора.

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мопед Верховина во Владивостоке ф1

Его катили, крутили, чинили, слушали, как тарахтит. Это было не просто средство передвижения, а свой маленький мотоцикл, своя свобода.

Даже если заводился он с десятой попытки, ехал 40 км/ч и глох на горке — это был кайф.

Легенды с педалями: что было в гаражах и мечтах

"Рига-13", "Рига-22", "Рига-26"

Самые массовые мопеды.

Лёгкие, компактные, с характерным "рыком".

Умеешь ехать — значит, уже почти взрослый.

"Карпаты" и "Верховина"

Западноукраинская техника, очень популярная.

Мягкая подвеска, фара как у мотоцикла, почти модно.

"Карпаты" считались чуть покруче — потому и вызывали зависть.

"Дельта" и "Стелла"

Поздние модели, ближе к 80-90-м.

Больше похожи на скутеры.

Редкость, особенно в селе — у кого была "Дельта", того звали на все покатушки.

Почему это было круто

Можно было крутить и чинить самому. Каждое воскресенье — "разобрать движок".

Сбежать с друзьями в лес, на реку, за город.

Ни у кого не было прав, но у всех — моторы.

И главное — это был не велосипед. Это уже почти взрослый транспорт.

Советский мопед — это был символ взрослости. Первая капля бензина, первая поломка, первая поездка с другом сзади. Сегодня мы улыбаемся, вспоминая, как гоняли по пыльным дорогам — и чувствуем ту же радость, что тогда.