Секрет включенной мигалки: что инспектору позволяет ПДД, а вам — нет

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Многие водители замечали, что сотрудники ГАИ ведут себя по-разному: кто-то останавливает машины с включённой мигалкой, кто-то без, а порой патрульный автомобиль вообще стоит с проблесковым маячком на разделительной полосе, и кажется — просто так. У таких действий есть вполне официальное объяснение.

Фото: flickr.com by Дмитрий Терехов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Машина ДПС

Согласно Административному регламенту, сотрудники ГИБДД могут останавливать автомобили только в тех местах, где это разрешено ПДД. То есть, если стоит знак "Остановка запрещена", проверка документов на этом участке формально не допускается.

Но в регламенте есть оговорка. Если патрульный автомобиль обозначен включённым спецсигналом или дополнительными средствами вроде конусов, то место автоматически считается допустимым для служебной остановки. Это позволяет инспекторам проверять документы или проводить другие действия практически в любом месте — при условии, что они заранее обозначили себя на дороге.

Так что если вы видите мигалку — значит, у сотрудников есть право действовать в этом месте. Без неё - возможны вопросы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

