Далеко, но не так, как обещали: реальность пробега на электрокарах

Электромобили в России становятся всё популярнее — рынок растёт не по дням, а по часам. За два последних года число предложений на крупнейших площадках удвоилось и превысило 6500 объявлений. Однако главный вопрос для большинства покупателей остаётся прежним: насколько далеко можно уехать на одном заряде? Об этом сообщает издание "За рулем".
Впервые в России эксперты провели независимое исследование реального пробега популярных электрокаров. Тест-драйв прошли семь моделей из разных сегментов и стран: китайские Ora 03 GT, Hongqi E-HS9, Nio ES8 и Avatr 11, американская Tesla Model 3 Long Range, а также российские Evolute i-Joy и Москвич 3е.
Каждый автомобиль проехал 320 километров по кольцевому маршруту, включающему городские, загородные и смешанные участки. Учитывались разные стили вождения, что позволило получить максимально приближенные к реальности показатели.
Первое место занял Avatr 11 — новинка с амбициями, прибывшая на российский рынок в январе. Реальный пробег составил 487 километров (против обещанных 625 по циклу NEDC).
На втором месте — Tesla Model 3 Long Range. Она показала стабильный результат: 452 километра.
Третьим стал китайский флагман Nio ES8 — 407 километров (заявлено 605).
Hongqi E-HS9 — 395 км (при заявленных 669)
Москвич 3е — 331 км (против 410)
Evolute i-Joy — 267 км (вместо 407)
Обещания производителей — это не приговор, но и не гарантия. Проверяйте характеристики в реальных условиях перед покупкой.
Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).
Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.