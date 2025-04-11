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Далеко, но не так, как обещали: реальность пробега на электрокарах

2:09
Авто

Электромобили в России становятся всё популярнее — рынок растёт не по дням, а по часам. За два последних года число предложений на крупнейших площадках удвоилось и превысило 6500 объявлений. Однако главный вопрос для большинства покупателей остаётся прежним: насколько далеко можно уехать на одном заряде? Об этом сообщает издание "За рулем".

Tesla на зарядке
Фото: www.flickr.com by Jakob Härter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Tesla на зарядке

Впервые в России эксперты провели независимое исследование реального пробега популярных электрокаров. Тест-драйв прошли семь моделей из разных сегментов и стран: китайские Ora 03 GT, Hongqi E-HS9, Nio ES8 и Avatr 11, американская Tesla Model 3 Long Range, а также российские Evolute i-Joy и Москвич 3е.

Методика: никаких поблажек

Каждый автомобиль проехал 320 километров по кольцевому маршруту, включающему городские, загородные и смешанные участки. Учитывались разные стили вождения, что позволило получить максимально приближенные к реальности показатели.

Результаты удивили

Первое место занял Avatr 11 — новинка с амбициями, прибывшая на российский рынок в январе. Реальный пробег составил 487 километров (против обещанных 625 по циклу NEDC).

На втором месте — Tesla Model 3 Long Range. Она показала стабильный результат: 452 километра.

Третьим стал китайский флагман Nio ES8 — 407 километров (заявлено 605).

Далее в списке:

  • Hongqi E-HS9 — 395 км (при заявленных 669)

  • Москвич 3е — 331 км (против 410)

  • Evolute i-Joy — 267 км (вместо 407)

Обещания производителей — это не приговор, но и не гарантия. Проверяйте характеристики в реальных условиях перед покупкой.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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