Старые цеха — новая жизнь: АвтоВАЗ запускает малосерийное производство

АвтоВАЗ совершает не просто технический шаг, а стратегический поворот: завод реанимирует старые цеха опытно-промышленного производства (ОПП), которые десятилетие назад были закрыты. Теперь эти площадки становятся сердцем нового этапа в развитии малого и коммерческого автопроизводства.
Раньше ОПП было местом, где оттачивались технологии для культовых моделей — от ВАЗ-2123 (будущей Chevrolet NIVA) до LADA Kalina. Но по решению прежнего руководства всё было остановлено: оборудование разобрали, линии замерли. Сегодня история делает круг: ОПП снова в строю.
Теперь на базе ОПП сосредоточены все производственные этапы — от сварки до финальной сборки. Больше не нужно возить кузова между заводами: это экономит время и деньги. Особенно после запуска в 2025 году современного малотоннажного окрасочного комплекса. Здесь теперь проходят:
катафорезная обработка,
грунтовка,
антикоррозийная защита,
нанесение лака.
Качество подтверждено: тестовые кузова выдержали испытание в камере соляного тумана.
На площадку уже переведено "ВИС-АВТО" — предприятие, выпускающее пикапы, фургоны и Bronto на базе Granta и NIVA. Эти машины занимают свыше 90% отечественного рынка в своём сегменте. И это только начало.
В ближайших планах:
сварка и покраска кузовов для LADA NIVA Sport
запуск новых моделей в рамках развивающихся проектов бренда
АвтоВАЗ не просто оживляет старое — он строит на его базе платформу для гибкого, современного и эффективного автопроизводства.
«АвтоВАЗ» — советская и российская автомобилестроительная компания. Крупнейший производитель легковых автомобилей в Восточной Европе.
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