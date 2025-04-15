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Старые цеха — новая жизнь: АвтоВАЗ запускает малосерийное производство

1:55
Авто

АвтоВАЗ совершает не просто технический шаг, а стратегический поворот: завод реанимирует старые цеха опытно-промышленного производства (ОПП), которые десятилетие назад были закрыты. Теперь эти площадки становятся сердцем нового этапа в развитии малого и коммерческого автопроизводства.

Завод Лада
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Racer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Завод Лада

Цеха, где рождалась легенда

Раньше ОПП было местом, где оттачивались технологии для культовых моделей — от ВАЗ-2123 (будущей Chevrolet NIVA) до LADA Kalina. Но по решению прежнего руководства всё было остановлено: оборудование разобрали, линии замерли. Сегодня история делает круг: ОПП снова в строю.

Полный цикл на одной площадке

Теперь на базе ОПП сосредоточены все производственные этапы — от сварки до финальной сборки. Больше не нужно возить кузова между заводами: это экономит время и деньги. Особенно после запуска в 2025 году современного малотоннажного окрасочного комплекса. Здесь теперь проходят:

  • катафорезная обработка,

  • грунтовка,

  • антикоррозийная защита,

  • нанесение лака.

Качество подтверждено: тестовые кузова выдержали испытание в камере соляного тумана.

Коммерческий сектор в приоритете

На площадку уже переведено "ВИС-АВТО" — предприятие, выпускающее пикапы, фургоны и Bronto на базе Granta и NIVA. Эти машины занимают свыше 90% отечественного рынка в своём сегменте. И это только начало.

Что дальше

В ближайших планах:

  • сварка и покраска кузовов для LADA NIVA Sport

  • запуск новых моделей в рамках развивающихся проектов бренда

АвтоВАЗ не просто оживляет старое — он строит на его базе платформу для гибкого, современного и эффективного автопроизводства.

Уточнения

«АвтоВАЗ» — советская и российская автомобилестроительная компания. Крупнейший производитель легковых автомобилей в Восточной Европе.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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