Скрип, стук и дым: 6 симптомов, которые предвещают дорогой ремонт

Ваш автомобиль может заговорить с вами — не словами, а звуками, вибрациями и запахами. И если вовремя их не услышать, ремонт может влететь в копеечку.
Посторонние звуки — не просто фон.
Скрежет при торможении — тревожный знак износа тормозных дисков.
Свист из-под капота — возможные проблемы с приводным ремнём.
Стук в двигателе — не шутка: это может быть износ поршневой группы.
Игнорировать шумы — значит закрывать глаза на надвигающийся ремонт.
Если расход резко вырос, дело может быть в:
Системе впрыска
Кислородных датчиках
Изношенных свечах
Любая из этих неполадок влияет на экономичность — а значит, и на ваш кошелёк.
Цвет выхлопа — как лакмусовая бумажка:
Светло-серый — нормально.
Чёрный — переобогащена топливная смесь.
Белый — возможная утечка антифриза в цилиндры.
Синий, с запахом масла — идёт сгорание масла.
Любой нетипичный оттенок — повод срочно ехать на диагностику.
Неравномерная работа мотора может быть вызвана:
Сбоями в системе зажигания
Проблемами с подачей топлива
Низкой компрессией
Пока мотор работает неровно — машина не едет, а "мучается".
Если руль дрожит или машину уводит в сторону при торможении — не стоит списывать это на "неровности дороги".
Причина может крыться в:
Неисправной подвеске
Изношенной рулевой рейке
Проблемах с тормозной системой
Одна ошибка — и тормозной путь увеличивается в разы.
Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.