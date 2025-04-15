Скрип, стук и дым: 6 симптомов, которые предвещают дорогой ремонт

1:48 Your browser does not support the audio element. Авто

Ваш автомобиль может заговорить с вами — не словами, а звуками, вибрациями и запахами. И если вовремя их не услышать, ремонт может влететь в копеечку.

Фото: Own work by Wikiuser100000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Engine check

Шум — первый сигнал беды

Посторонние звуки — не просто фон.

Скрежет при торможении — тревожный знак износа тормозных дисков.

Свист из-под капота — возможные проблемы с приводным ремнём.

Стук в двигателе — не шутка: это может быть износ поршневой группы.

Игнорировать шумы — значит закрывать глаза на надвигающийся ремонт.

Машина "ест" топливо? Проверьте систему

Если расход резко вырос, дело может быть в:

Системе впрыска

Кислородных датчиках

Изношенных свечах

Любая из этих неполадок влияет на экономичность — а значит, и на ваш кошелёк.

Дым из выхлопа может многое рассказать

Цвет выхлопа — как лакмусовая бумажка:

Светло-серый — нормально.

Чёрный — переобогащена топливная смесь.

Белый — возможная утечка антифриза в цилиндры.

Синий, с запахом масла — идёт сгорание масла.

Любой нетипичный оттенок — повод срочно ехать на диагностику.

Двигатель троит — не тяните

Неравномерная работа мотора может быть вызвана:

Сбоями в системе зажигания

Проблемами с подачей топлива

Низкой компрессией

Пока мотор работает неровно — машина не едет, а "мучается".

Вибрации при торможении? Это опасно

Если руль дрожит или машину уводит в сторону при торможении — не стоит списывать это на "неровности дороги".

Причина может крыться в:

Неисправной подвеске

Изношенной рулевой рейке

Проблемах с тормозной системой

Одна ошибка — и тормозной путь увеличивается в разы.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.



