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Мотоколонна — не гонка: что должен знать каждый байкер

2:05
Авто

Сезон открыт — дороги снова наполнились гулом моторов. Планируются поездки, намечаются маршруты, байки проходят проверку. Ездить в группе — особый кайф. Новые места, верные друзья и ветер в лицо. Но есть нюанс: колонна — это не свобода, а слаженность.

Мотоциклист
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Мотоциклист

Здесь не получится просто рвануть вперёд или перестроиться — каждое движение сказывается на других. Малейшая ошибка в середине группы может стать причиной цепной аварии. Зато правильно организованная колонна — это заметность на дороге и дополнительная безопасность.

Порядок важен до старта

Даже если поездка на день, все участники должны понимать:

  • маршрут,

  • формат и продолжительность,

  • где остановки и что делать при ЧП.

Особенно важно учитывать новичков: им может быть сложно в плохую погоду или на опасных участках. Не поленитесь всё проговорить — до запуска моторов.

Мотоцикл не должен подвести

Перед выездом:

  • Полный бак

  • Проверенная техника

  • Надёжная экипировка

  • Аптечка и набор инструментов

Если байков много — кто-то точно забудет что-то важное. Лучше перепроверить всех.

Шахматный строй рулит

Идеально ехать в шахматном порядке: видно дорогу и есть место для манёвра. На узких трассах стройтесь в линию, но никогда не катитесь параллельно — это опасно.

Держите две секунды дистанции до впереди идущего — этого достаточно, чтобы не влететь в спину при резком торможении. Не висите "на хвосте".

Потерялись? Не геройствуйте

Если вы отстали — сбавьте скорость. Не нужно рисковать, догоняя на грани. Хорошая группа всегда подождёт. Если не подождали — возможно, это не ваша компания.

Опытные, не молчите

Если вы давно в седле — будьте наставником. Объясните, покажите, поддержите. Новички не должны мчаться за лидерами, теряя контроль. Это не гонка. Это путь.

Уточнения

Мотоклубы — объединения мотоциклистов, байкеров. Несмотря на достаточно распространённый негативный стереотип, такие объединения в настоящее время носят, в подавляющем большинстве случаев, мирный характер.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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